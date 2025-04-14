涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，另也約談5名證人到案，今下午1時許陸續移送北檢複訊。

台北地檢署指出，今年3月7日、3月24日分別接獲吳崢、劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免案送交的罷免提議書疑有偽造情事，檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索劉思吟6名被告住所，並約談劉等6人及劉思吟丈夫、李孝亮母親等5名證人約談到案。

據了解，罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉，及今年2月提出吳沛憶罷免提議書「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛等6人為被告，5名證人為劉思吟丈夫、李孝亮母親等親友。

北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調前揭罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人，確有遭冒名提議，今搜索約談，目前全案仍在積極調查中，全案下午陸續移送複訊。