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聲援陳冠安 柯志恩：綠色魔掌還要伸向多少人？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今早在住處遭搜索並帶走，國民黨立委柯志恩聲援。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今早在住處遭搜索並帶走，國民黨立委柯志恩聲援。圖／取自柯志恩臉書

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今早在住處遭搜索並帶走，國民黨立委柯志恩聲援，批評檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理，撒下綠色恐怖的大網，目前已不只一人，綠色魔掌還要伸向多少人？民進黨如此濫用司法工具，難道是企圖殲滅壓制在野力量的先發制人？

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮劉思吟等人住處，最新消息傳出陳冠安也遭搜索。羅智強在臉書發文痛批，「綠色恐怖正式降臨」，將不屈服、奮戰到底。柯志恩稍早於社群發文，並附上兩人合照聲援。

柯志恩表示，陳冠安聰明、敏捷，對政治議題嫻熟，是黨內極為優秀的青年才俊，過去也曾協助他多次，得知陳一早遭檢調敲門搜索並帶走，感到無比震驚與憤怒，陳犯下什麼滔天大罪，竟遭受如此對待？檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理，難道僅因他參與罷免綠委的行動，就要撒下綠色恐怖的大網，企圖恐嚇、打壓在野黨的「以罷制罷」嗎？民進黨濫用司法工具，企圖殲滅壓制在野力量的先發制人攻擊？

柯志恩指出，從李孝亮、劉思吟到陳冠安等5人，綠色魔掌還要伸向多少人？難道綠營過去就沒有發生過死亡連署的錯誤嗎？這些年輕人始終堅信，他們所做的一切，正是在對抗執政黨的不公不義。他們勇敢站出來，為台灣的民主奮戰到底！儘管他們資源有限，但這些年輕人擁有最可貴的，就是無畏無懼的勇氣。

柯志恩呼籲，無論國家機器如何輾壓，也無論司法背後的政治黑手多麼陰暗，勇敢的年輕世代都要堅定站立、勇往直前，將始終與年輕世代們同在，相信昭昭天日之下，正義與公理絕不會沉淪。

劉思吟 吳思瑤 李孝亮 柯志恩 罷免 羅智強

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