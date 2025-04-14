「村長」批罷團女玩兩面手法提告 鄉民女神2杯咖啡道歉

國民黨桃園市議員詹江村昨天至桃園區寶山路桃林鐵路罷團連署站，遭民眾蔡姓女子開罵「垃圾」，詹憤而向警方提告，蔡女擔心官司，今天上午透過民進黨市議員黃瓊慧攜帶2杯咖啡道歉，詹江村接受道歉和解，對蔡女撤告，雙方用2杯咖啡道歉化解「一笑泯恩怨」。

公民團體在桃園區進行這場罷團連署，詹江村被控企圖干擾志工罷免活動要控告志工散布謠言，民進黨市議員前往處理，詹江村強調，他並沒有干擾連署，也沒有回嗆，只是到現場蒐集資料證據。

詹江村表示，罵他部分1杯咖啡道歉和解後，當下他撤告，不料對方卻玩兩面手法，道歉之後，一名龜山民進黨市議員和民進黨立院助理又PO文及媒體炒作罵他，他無法接受玩兩面手法，堅決提告，黃瓊慧代表找他和解，他要求2杯咖啡道歉， 由黃請該市議員和助理刪除PO文，他接受道歉和解。

黃瓊慧攜帶2杯咖啡至國民黨團辦公室向詹江村道歉和解，兩人笑鬧間，黃笑稱詹是「小人，出爾反爾」，詹反駁「是正面評價還是貶抑詞」，黃表示，蔡女事件是擦槍走火，因為和解過程，其他人PO文引起誤會，蔡女害怕，請她帶2杯咖啡道歉，希望風波化解，她也感謝詹願意接受道歉，並請該PO文議員和立院助理刪文。

黃瓊慧形容詹是「訟棍」，呼籲民眾到罷團現場，要注意相關用字遣詞，表達訴求仍要有底線，不要踩到紅線避免困擾。