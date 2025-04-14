快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「村長」批罷團女玩兩面手法提告 鄉民女神2杯咖啡道歉

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」憤而提告，市議員黃瓊慧（左） 帶 2杯咖啡代表道歉和解。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」憤而提告，市議員黃瓊慧（左） 帶 2杯咖啡代表道歉和解。記者曾增勳／攝影

國民黨桃園市議員詹江村昨天至桃園區寶山路桃林鐵路罷團連署站，遭民眾蔡姓女子開罵「垃圾」，詹憤而向警方提告，蔡女擔心官司，今天上午透過民進黨市議員黃瓊慧攜帶2杯咖啡道歉，詹江村接受道歉和解，對蔡女撤告，雙方用2杯咖啡道歉化解「一笑泯恩怨」。

公民團體在桃園區進行這場罷團連署，詹江村被控企圖干擾志工罷免活動要控告志工散布謠言，民進黨市議員前往處理，詹江村強調，他並沒有干擾連署，也沒有回嗆，只是到現場蒐集資料證據。

詹江村表示，罵他部分1杯咖啡道歉和解後，當下他撤告，不料對方卻玩兩面手法，道歉之後，一名龜山民進黨市議員和民進黨立院助理又PO文及媒體炒作罵他，他無法接受玩兩面手法，堅決提告，黃瓊慧代表找他和解，他要求2杯咖啡道歉， 由黃請該市議員和助理刪除PO文，他接受道歉和解。

黃瓊慧攜帶2杯咖啡至國民黨團辦公室向詹江村道歉和解，兩人笑鬧間，黃笑稱詹是「小人，出爾反爾」，詹反駁「是正面評價還是貶抑詞」，黃表示，蔡女事件是擦槍走火，因為和解過程，其他人PO文引起誤會，蔡女害怕，請她帶2杯咖啡道歉，希望風波化解，她也感謝詹願意接受道歉，並請該PO文議員和立院助理刪文。

黃瓊慧形容詹是「訟棍」，呼籲民眾到罷團現場，要注意相關用字遣詞，表達訴求仍要有底線，不要踩到紅線避免困擾。

詹江村表示，他在罷團現場不會去鬧，但是當民眾違反選罷法或散播不實謠言，他有權利、資格去蒐證，他不是去對嗆，但指責摘除器官、立法院提案等要有依據，否則違反選罷法規定，他就報警處理蒐證

國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」提告，市議員黃瓊慧（左） 帶 2杯咖啡代表道歉和解。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」提告，市議員黃瓊慧（左） 帶 2杯咖啡代表道歉和解。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」提告，民進黨市議員黃瓊慧（中） 帶 2杯咖啡代表道歉和解，市議員王珮毓好奇。記者曾增勳／攝影
國民黨桃園市議員詹江村（右）遭民眾罵「垃圾」提告，民進黨市議員黃瓊慧（中） 帶 2杯咖啡代表道歉和解，市議員王珮毓好奇。記者曾增勳／攝影

罷免 黃瓊慧

延伸閱讀

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

藍委遭指提案引進中國醫師？ 詹江村：是有人在新北罷團造謠！

桃園KTV麥克風塞下體！受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男3羈押2交保

桃園1國小老師不滿學生成績差 竟揮刀恐嚇喊「血噴你們身上」

相關新聞

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，...

沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向...

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安...

罷吳沛憶召集人遭搜索 吳思瑤點名2人：別躲在青年身後

罷免民進黨立委吳思瑤召集人劉思吟、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索。吳思瑤指出，尊重司法辦...

罷雙吳領銜人遭搜索…臉書喊絕不屈服！蔣萬安：盼司法秉公 標準一致

國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，目前兩案已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人...

聲援陳冠安 柯志恩：綠色魔掌還要伸向多少人？

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今早在住處遭搜索並帶走，國民黨立委柯志恩聲援，批評檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。