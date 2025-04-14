快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

罷免江啟臣團體傳出遭割稻尾？ 引爆綠擬選下屆議員選戰開打

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

罷免立法院副院長江啟臣的第二階段連署數已達門檻75%，罷團「一罷擊臣」5位發起人昨天發表聲明，指有意代表民進黨競選下屆台中市議員的蔡怡萱「割稻尾」，由於「一罷擊臣」領銜人廖芝晏也有意參選豐原區市議員，「割稻尾」之說被傳成是綠擬選下屆議員選戰提前開打。

廖芝晏強調罷團聲明與選舉無關，是罷團志工辛苦收取連署書，見有人收割，感到心痛才發出聲明。

罷團「一罷擊臣」5位發起人昨發聲明，指罷免江啟臣的第二階段連署已進入關鍵倒數二週，連署數已達門檻75%，他們正全力衝刺最後 25%，但團隊得知有一位曾於2022年以無黨籍身分參選議員、具有農會背景的女士，近期在豐原大規模懸掛個人看板。該名人士昨天發文聲稱，已繳交數百份連署書給罷免團隊，分別送交至民進黨台中市黨部。

罷團指出，根據簽收單紀錄顯示，民進黨台中市黨部第一周收件數為7分，第二周收件數為12分，截至目前，尚未出現所謂「數百分」的交件紀錄。 他們強調，歡迎任何真心支持罷免行動的朋友參與。但無法接受以誤導與企圖混淆視聽、影響社會觀感的行為。

罷團說，截至目前，謝志忠議員已協助繳交4358份連署書；領銜人廖芝晏已繳交3128份連署書；蔡成圭議員也完成1933有份有效連署書；詹智翔（新社青年）主動響應，繳交近500份連署書。

被影射割稻尾的蔡怡萱表示，已送到黨部近200份連署書，目前還有近百分還沒送出去，陸續簽署都是送往連署站，黨部親送近200份，她強調盡自己責任，盡心就好。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，蔡怡萱共送196份連署書到黨部，今天又送了58份，共250多份，黨部的立場絕對公正。

有意代表民進黨競選下屆台中市議員的蔡怡萱表示，她已送到民進黨部近200分連署書，目前手上還有近百分還沒送出去。圖／蔡怡萱提供
有意代表民進黨競選下屆台中市議員的蔡怡萱表示，她已送到民進黨部近200分連署書，目前手上還有近百分還沒送出去。圖／蔡怡萱提供

江啟臣 罷免

延伸閱讀

東豐快速道路10年斷橋今年4月底合攏 爭取明年部分通車

罷免江啟臣連署清明連假收件破3千 已達1萬3000

影／請媽祖上轎 江啟臣祈求國泰民安風調雨順

韓國瑜大甲鎮瀾宮恭請媽祖上轎 對關稅問題僅說4個字

相關新聞

涉幽靈連署…罷雙吳四騎士＋2領銜人遭約談 6被告5證人下午陸續複訊

立委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，...

沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向...

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安...

罷吳沛憶召集人遭搜索 吳思瑤點名2人：別躲在青年身後

罷免民進黨立委吳思瑤召集人劉思吟、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索。吳思瑤指出，尊重司法辦...

罷雙吳領銜人遭搜索…臉書喊絕不屈服！蔣萬安：盼司法秉公 標準一致

國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，目前兩案已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人...

聲援陳冠安 柯志恩：綠色魔掌還要伸向多少人？

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今早在住處遭搜索並帶走，國民黨立委柯志恩聲援，批評檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。