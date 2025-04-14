罷免江啟臣團體傳出遭割稻尾？ 引爆綠擬選下屆議員選戰開打

罷免立法院副院長江啟臣的第二階段連署數已達門檻75%，罷團「一罷擊臣」5位發起人昨天發表聲明，指有意代表民進黨競選下屆台中市議員的蔡怡萱「割稻尾」，由於「一罷擊臣」領銜人廖芝晏也有意參選豐原區市議員，「割稻尾」之說被傳成是綠擬選下屆議員選戰提前開打。

廖芝晏強調罷團聲明與選舉無關，是罷團志工辛苦收取連署書，見有人收割，感到心痛才發出聲明。

罷團「一罷擊臣」5位發起人昨發聲明，指罷免江啟臣的第二階段連署已進入關鍵倒數二週，連署數已達門檻75%，他們正全力衝刺最後 25%，但團隊得知有一位曾於2022年以無黨籍身分參選議員、具有農會背景的女士，近期在豐原大規模懸掛個人看板。該名人士昨天發文聲稱，已繳交數百份連署書給罷免團隊，分別送交至民進黨台中市黨部。

罷團指出，根據簽收單紀錄顯示，民進黨台中市黨部第一周收件數為7分，第二周收件數為12分，截至目前，尚未出現所謂「數百分」的交件紀錄。 他們強調，歡迎任何真心支持罷免行動的朋友參與。但無法接受以誤導與企圖混淆視聽、影響社會觀感的行為。

罷團說，截至目前，謝志忠議員已協助繳交4358份連署書；領銜人廖芝晏已繳交3128份連署書；蔡成圭議員也完成1933有份有效連署書；詹智翔（新社青年）主動響應，繳交近500份連署書。

被影射割稻尾的蔡怡萱表示，已送到黨部近200份連署書，目前還有近百分還沒送出去，陸續簽署都是送往連署站，黨部親送近200份，她強調盡自己責任，盡心就好。

民進黨台中市黨部主委許木桂表示，蔡怡萱共送196份連署書到黨部，今天又送了58份，共250多份，黨部的立場絕對公正。