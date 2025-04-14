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立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

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藍營罷團幹部相繼遭約談搜索 李孝亮等人陸續現身北市調處應訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
罷免吳沛憶領銜人劉思吟老公(右)被帶到台北市調查處約談。記者董子誠/攝影
罷免吳沛憶領銜人劉思吟老公(右)被帶到台北市調查處約談。記者董子誠/攝影

立委罷免潮不斷有幽靈連署，台北地檢署日前接獲民進黨發言人吳崢告發吳沛憶吳思瑤等立委罷免案涉偽造文書，今指揮調查局台北市調處搜索藍營罷團相關人，稍早，吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮遭檢調搜索，罷免吳思瑤的領銜人張克晉也遭約談到案。

據聞，調查局今搜索約談罷免吳思瑤領銜人張克晉，同時也約談罷免吳沛憶召集人劉思吟及劉思吟丈夫，國民黨青年軍、羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索約談。北檢對於搜索約談行動暫時不便說明、無法證實。

劉思吟、陳冠安與賴苡任、滿志剛在今年2月「罷吳四騎士」提出吳沛憶罷免提議書，是否涉及偽造文書、違反個資法，正由檢調釐清中。今11時許，張克晉、劉思吟丈夫等人，陸續抵達台北市調處應訊。

罷免吳思瑤領銜人張克晉被帶到台北市調查處約談。記者董子誠/攝影
罷免吳思瑤領銜人張克晉被帶到台北市調查處約談。記者董子誠/攝影

【中央社／台北14日電】

台北地檢署偵辦罷綠涉幽靈連署案，今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、罷吳沛憶團體領銜人李孝亮、罷吳思瑤領銜人張克晉等6名被告。

檢調另約談李孝亮母親等5名證人到案，預計下午移送台北地檢署複訊。

民進黨發言人吳崢今年3月7日、27日2度到台北地檢署，合計告發13選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至上百人的死亡連署，很明顯只有一種可能，就是涉系統性地、組織性地偽造文書，絕對不會是個別選區的個案。

據指出，吳崢等人3月7日針對民進黨立委王定宇、吳思瑤、陳瑩、伍麗華等選區內死亡連署、抄名冊偽造文書等情事進行告發，3月27日告發的9選區，包括張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、許智傑、黃捷、陳俊宇、吳沛憶、林俊憲。

據了解，北檢指揮調查局台北市調處調查罷免吳思瑤、吳沛憶團體是否涉及不法，已陸續約談多名證人說明，其他選區案件則移轉轄區地檢署偵辦。

北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處兵分6路搜索，並約談相關人士到場查證。

北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

劉思吟 吳思瑤 吳沛憶 李孝亮 罷免

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