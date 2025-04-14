藍營罷團幹部相繼遭約談搜索 李孝亮等人陸續現身北市調處應訊

立委罷免潮不斷有幽靈連署，台北地檢署日前接獲民進黨發言人吳崢告發吳沛憶、吳思瑤等立委罷免案涉偽造文書，今指揮調查局台北市調處搜索藍營罷團相關人，稍早，吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮遭檢調搜索，罷免吳思瑤的領銜人張克晉也遭約談到案。

據聞，調查局今搜索約談罷免吳思瑤領銜人張克晉，同時也約談罷免吳沛憶召集人劉思吟及劉思吟丈夫，國民黨青年軍、羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索約談。北檢對於搜索約談行動暫時不便說明、無法證實。

劉思吟、陳冠安與賴苡任、滿志剛在今年2月「罷吳四騎士」提出吳沛憶罷免提議書，是否涉及偽造文書、違反個資法，正由檢調釐清中。今11時許，張克晉、劉思吟丈夫等人，陸續抵達台北市調處應訊。 罷免吳思瑤領銜人張克晉被帶到台北市調查處約談。記者董子誠/攝影

【中央社／台北14日電】

台北地檢署偵辦罷綠涉幽靈連署案，今天指揮調查局兵分6路搜索，並約談「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、罷吳沛憶團體領銜人李孝亮、罷吳思瑤領銜人張克晉等6名被告。

檢調另約談李孝亮母親等5名證人到案，預計下午移送台北地檢署複訊。

民進黨發言人吳崢今年3月7日、27日2度到台北地檢署，合計告發13選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至上百人的死亡連署，很明顯只有一種可能，就是涉系統性地、組織性地偽造文書，絕對不會是個別選區的個案。

據指出，吳崢等人3月7日針對民進黨立委王定宇、吳思瑤、陳瑩、伍麗華等選區內死亡連署、抄名冊偽造文書等情事進行告發，3月27日告發的9選區，包括張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、許智傑、黃捷、陳俊宇、吳沛憶、林俊憲。

據了解，北檢指揮調查局台北市調處調查罷免吳思瑤、吳沛憶團體是否涉及不法，已陸續約談多名證人說明，其他選區案件則移轉轄區地檢署偵辦。

北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，檢察官為保全證據及追查釐清案情，今天指揮台北市調處兵分6路搜索，並約談相關人士到場查證。

北檢強調，北檢偵辦案件並無預設立場，皆依證據認定事實適用法律，檢察官亦均秉持客觀中立之態度查明事實，請外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。