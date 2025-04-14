沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向最高檢察署告發39件，其餘2件待彙整資料後也會依法告發，沒有差別待遇。

檢調偵辦罷免綠委涉幽靈連署案，除了今天上午前往吳沛憶罷免案領銜人劉思吟、李孝亮住處搜索，同時約談劉思吟、罷免吳思瑤領銜人張克晉等5人到市調處釐清案情。李、劉則臉書強調「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」，但北檢對此表示不予證實。

中選會今天，扣除不受理或重複送件者後，今年2月間共收到61件罷免案。經各地依法定程序完成查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件；截至4月11日為止，已依法循例向最高檢察署告發39件，其餘2件待彙整資料後，也會依法告發，沒有差別待遇。

此外，近期數所大專院校學生在校內擺攤收連署書，遭指違反公職人員選舉罷免法第86條「罷免辦事處不得設於機關（構）、學校、依法設立之團體、經常定為投票所、開票所之處所及其他公共場所」的規定。

中選會說明，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與罷免「連署站點」及擺攤等活動屬於兩件事，而公職人員選罷法第86條是規範罷免「辦事處」，並非規範「連署站點」及連署活動。

中選會提到，「連署站點」或擺攤相關活動所涉相關法律、自治法規，往往與公職人員選罷法無關，例如可能另涉及教育基本法或大學自治等範疇，或另涉行政中立法或各地公園管理規定等，非屬選務機關掌理範疇，不予評論。

中選會強調，區域立委罷免案的二階連署送件受理單位是各地選委會，並非有心人士所指的中選會，截至4月13日，各地選委會沒有收到任何二階連署送件的罷免案。