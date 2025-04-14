控藍白違法連署成詐騙慣犯 綠：朱立倫要負最大責任

大罷免如火如荼，民進黨今秀出兩部影片指控藍白涉嫌違法連署，並預告本周將針對偽造連署書提出第四波告發。民進黨發言人吳崢批評，除了策動罷免綠營立委的國民黨青年軍外，幕後核心是用名冊系統性偽造文書的國民黨組織，黨主席朱立倫需負最大責任。

吳崢今偕律師黃帝穎舉行「又抓到了！藍白假連署！」記者會，會中播放兩段影片質疑連署造假。

第一部影片是罷免民進黨立委張宏陸連署攤位旁的工作人員指寫錯的連署書回去「抄一抄就好」，還要想辦法，不然都浪費了；第二部影片則是民眾黨擺攤助攻罷免民進黨立委吳思瑤，現場有人表示要幫兒子代簽，工作人員也欣然接受。

吳崢表示，藍白罷免民進黨立委涉嫌抄襲名冊、偽造文書，民進黨多次召開記者會揭露，更3次向北檢告發，令人驚訝的是，藍白卻依然故我，毫無道德與法律底線，凸顯兩黨不但在國會沆瀣一氣，現在更聯手犯法，墮落至此令人瞠目結舌。

吳崢指出，民眾黨回應被拍攝到的造假簽名連署單會予以抽出，但以汽車違停紅線遭警察開單為例，被抓到才趕快想移車，叫做沒有違法嗎？民眾黨對待連署這種無視抄襲、違法的心態，除了直播已經拍到的之外，又還有多少偽造的文書還沒被社會發現？

黃帝穎說明，選罷法清楚規定，罷免連署要本人親簽，就是要確認罷免連署是否符合本人意志，本周將針對偽造連署書提出第四波告發。他說，上述影片經由媒體披露，讓全台灣及司法都發現民眾黨罷免連署涉及偽造文書罪，其中工作人員是否為共犯之情況，也在告發後請檢察官一併查明。

黃帝穎說，律師團第三波告發已於上周針對罷免補件的死亡連署提出，除了偽造文書外，更加告組織犯罪，因為不論第一階段還是後續補件都有高比例死亡連署，具有持續性實施偽造文書行為，符合組織犯罪防制條例中定義的持續性詐術要件，組織犯罪主持或發起等刑責將拉高至3年以上、10年以下有期徒刑。