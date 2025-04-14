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罷北市雙吳多幹部遭調查...賴苡任下落不明 罷團連署照常運作

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
檢調今早搜索北市罷「雙吳」團隊，包含「憶事吳成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮、「地動刪瑤」領銜人張克晉等人住處都被搜索，召集人賴苡任（圖）目前找不到人，疑 下落不明。本報資料照片。
檢調今早搜索北市罷「雙吳」團隊，包含「憶事吳成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮、「地動刪瑤」領銜人張克晉等人住處都被搜索，召集人賴苡任（圖）目前找不到人，疑 下落不明。本報資料照片。

民進黨日前告發9選區罷綠委領銜人涉偽造文書等罪，檢調今早赴罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮住處搜索並帶回約談，而罷免吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉也被帶回調查，至於召集人賴苡任目前致電未回，下落不明，但據了解，今天「地動刪瑤」團隊連署仍會照常進行。

罷免吳沛憶團隊領銜人李孝亮今天早上突然在臉書發文稱「調查局的人來了，祝我好運」，接著與召集人劉思吟，兩人共發聲明，強調，「或許會被收押，但不會屈服。」而劉也宣布，暫停今天所有罷免活動。據了解，調查局已將罷免吳思瑤領銜人張克晉及劉思吟丈夫帶回北市調查處約談。

此波有不少罷團幹部遭搜索調查，除劉思吟、李孝亮外，還有罷免吳思瑤領銜人張克晉，藍委羅智強也證實辦公室主任、負責「罷吳」團體空戰的陳冠安也被帶走。而記者實際致電罷吳思瑤召集人賴苡任未接電話下落不明，最後發文則停在昨天傍晚5時。

據了解，目前罷免吳思瑤團隊也正聯繫賴苡任，但尚未聯繫上，不過原則上連署活動仍會繼續，今天不會暫停。

劉思吟 吳沛憶 李孝亮 罷免

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