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辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

辦公室主任突被帶走 羅智強嗆：民進黨有種衝著我來

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強。圖／取自羅智強臉書

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安稍早「被帶走」，羅表示，陳不是第一個，也不是最後一個，民進黨有種衝著羅智強來，別對辦公室人員下手；羅也說，政府此舉也應證自己先前爆料「全面殲滅在野黨計畫」，民進黨可以小案為藉口「以案查案」，今天有這事情一點都不意外，只是痛心司法墮落到成為執政黨鷹犬。

罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索，羅智強稍早於社群平台發文並在立法院接受媒體聯訪時表示，政府現在「恐怖清算羅智強，我的主任被帶走。」

「綠色恐怖來了！」羅智強表示，他剛提告總統府散布謠言，一回辦公室，就接獲通知自己辦公室主任陳冠安遭搜索帶走；陳是他得力助手，自他當選立委以來，一直並肩奮戰，強力監督民進黨，非常有戰力，如今卻被帶走；相信陳不是第一個，也不會是最後一個。

羅智強指出，先前已得到消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計畫」，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野立委下手；也就是三階段，先搜索在野黨黨部、再搜索在野黨執政縣市政府，最後就搜索在野黨民代辦公室。

羅智強提到，爆料者也提醒，民進黨可能先以小案為藉口，將「以案查案」，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪，所以今天陳冠安被搜索帶走一點都不意外，只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。

羅智強強調，他已委請律師提供必要協助，確保陳冠安及辦公室人員的權益不受侵害。司法不該淪為執政者的打手，敬告民進黨挪開操弄司法髒手，他絕不畏懼國家機器的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服，一定奮戰到底，民進黨有本事衝著羅智強來，別對辦公室人員下手。

羅智強呼籲，反惡罷就是反民進黨暴政的最後決戰，一定要出來投「不同意罷免」，陳冠安加油，所有監督執政黨的夥伴們加油。

國民黨立委羅智強。記者李成蔭／攝影
國民黨立委羅智強。記者李成蔭／攝影

罷免 羅智強

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