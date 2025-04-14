辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索。羅智強在臉書發文痛批，「綠色恐怖正式降臨」，將不屈服、奮戰到底。

羅智強在臉書發文表示，「綠色恐怖來了！」他剛提告總統府散佈謠言，一回到辦公室就接獲通知，他立法院辦公室主任陳冠安就遭檢調單位搜索並帶走。陳冠安是他的得力助手，自他當選立委以來，一直與我並肩奮戰，強力監督民進黨，非常有戰力！

羅智強表示，他早已接獲消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計劃」，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野立委下手。爆料者甚至提醒，民進黨可能先以小案為藉口，將「以案查案」，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪。

羅智強說，陳冠安被搜索帶走，他一點都不意外！只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。他已委請律師提供必要協助，確保冠安及辦公室同仁的權益不受侵害。

羅智強強調，「絕不畏懼國家機器的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底！」，呼籲支持者反惡罷！就是反民進黨暴政的最後決戰！一定要出來投，不同意罷免！