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辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶召集人李孝亮劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索。羅智強在臉書發文痛批，「綠色恐怖正式降臨」，將不屈服、奮戰到底。

羅智強在臉書發文表示，「綠色恐怖來了！」他剛提告總統府散佈謠言，一回到辦公室就接獲通知，他立法院辦公室主任陳冠安就遭檢調單位搜索並帶走。陳冠安是他的得力助手，自他當選立委以來，一直與我並肩奮戰，強力監督民進黨，非常有戰力！

羅智強表示，他早已接獲消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計劃」，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野立委下手。爆料者甚至提醒，民進黨可能先以小案為藉口，將「以案查案」，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪。

羅智強說，陳冠安被搜索帶走，他一點都不意外！只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。他已委請律師提供必要協助，確保冠安及辦公室同仁的權益不受侵害。

羅智強強調，「絕不畏懼國家機器的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底！」，呼籲支持者反惡罷！就是反民進黨暴政的最後決戰！一定要出來投，不同意罷免！

劉思吟 吳思瑤 吳沛憶 李孝亮 罷免 羅智強

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