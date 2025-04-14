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罷免吳沛憶領銜人涉偽造文書遭搜索 北檢：目前無法證實

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨青年軍賴苡任（右起）、李孝亮、滿志剛、劉思吟、邱浩瀚，到中選會為罷免吳思瑤第二階段領表。本報資料照片
國民黨青年軍賴苡任（右起）、李孝亮、滿志剛、劉思吟、邱浩瀚，到中選會為罷免吳思瑤第二階段領表。本報資料照片

立委罷免潮幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢今年3月兩度至北檢告發罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶等團體領銜人，台北市議員劉耀仁也告發罷免吳沛憶的領銜人錯假率高達4成涉偽造文書。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮，台北地檢署指出「目前無法證實」。

關於吳沛憶罷免案，國民黨青年軍陳冠安、賴苡任、劉思吟、滿志剛組成「罷吳四騎士」今年2月提出罷免提議書。今早吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮遭檢調搜索，全案台北地檢署指出，目前無法證實。

吳崢3月7日到北檢告發有4區立委遭惡意連署「幽靈連署」，罷免連署中有559位死亡連署，質疑明顯就是大規模名冊抄襲，提告罷免團體領銜人涉偽造文書等罪嫌。他說，如果連署名單都用抄的，沒經過本人受益，那應該是「全部無效、立刻失效」，不能容許假罷免踐踏民主。

吳崢3月27日再度告發新北蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘，高雄許智傑、黃捷，宜蘭陳俊宇，台北吳思瑤，台南林俊憲等9區的連署罷免案，涉抄名冊偽造不存在連署，罷免案領銜人及相關涉案被告涉行使偽造私文書、偽造署押，還有非法利用個人資料等罪。

當時吳崢指出，國民黨針對民進黨的立委發動罷免，經統計不合格率3成，死亡連署計1748人。另，民進黨籍台北市議員劉耀仁也告發針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，死亡連署高達108人占、連署人涉籍不滿4個月391人，充滿疑點。

劉思吟 吳沛憶 李孝亮 罷免

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