罷吳沛憶青年遭搜索急喊冤 綠：用政治話術轉移焦點

罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索，兩人紛紛喊冤。民進黨發言人吳錚指出，國民黨青年軍顯然想用政治話術跟口水轉移焦點，但人證物證都已浮現，他也點名幕後操盤組織犯罪的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫，應為全台遍布抄襲亂象負最大責任。

大罷免如火如荼，民進黨台北市議員劉耀仁日前至台北地檢告發偽造連署，指控國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率達4成，調查局今上午前往李孝亮、劉思吟等人住處搜索；兩人也同步發表聲明，指或許會被收押，但絕對不會屈服，強調沒做違法的事。

吳崢今天在民進黨記者會上指出，聲明中李孝亮自稱個人沒做違法的事情，認為這些都是政治迫害，顯然國民黨青年軍又想用政治話術跟口水轉移焦點。

吳崢指出，罷免吳沛憶一階死亡連署共108位，顯然抄襲個資，簽名也是偽造的，這叫物證；日前李孝亮母親也跳出來作證，指李什麼都不知道，卻被國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹找去當領銜人，根本不知道千份連署書怎麼來，這叫人證，人證物證都出現了。

吳崢認為，國民黨青年軍把此事牽扯政治迫害、司法迫害，他不清楚法官、檢調會如何評價，但一般民眾用常識判斷，恐無法採信這項說法，或許李孝亮沒有直接經手這些偽造連署書，但既然是罷免的領銜人，就要為死亡連署負全責。

他說，除了這些藍營青年，真正背後關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性下去偽造文書、組織犯罪的中國國民黨，持有名冊的中國國民黨，不論是台北市黨部主委黃呂錦茹，或是黨主席朱立倫，這些人才是要為全台遍布各地抄襲亂象負最大責任的人。

律師黃帝穎補充，罷免綠委的藍營領銜人之所以被搜索，代表檢察官收集到了證據，足以說服法官裁定核發搜索票，才會開始執行搜索，儘管兩人喊冤沒有違法，但是否違法是客觀事實，而罷免案中的死人連署就是偽造文書的鐵證，調查相關檔案如何取得，是第一階段檢察官一定會做的偵查作為，後面再去找出誰才是真正提供名冊、涉及發動抄名冊的主嫌。

他說，有沒有高比例死亡連署是客觀事實，持續喊冤只會代表一件事情，就是政治操作，法律的評價就會變成「犯後毫無悔意」。