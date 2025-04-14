快訊

列車過站未停板橋站 高鐵：人為疏失、啟動內部調查

郁方公公郵輪之旅心臟不適猝逝 土耳其當地不能火化將以棺木運回

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖來了！

罷吳沛憶青年遭搜索急喊冤 綠：用政治話術轉移焦點

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索，兩人紛紛喊冤。民進黨發言人吳錚指出，國民黨青年軍顯然想用政治話術跟口水轉移焦點，但人證物證都已浮現，他也點名幕後操盤組織犯罪的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫，應為全台遍布抄襲亂象負最大責任。

大罷免如火如荼，民進黨台北市議員劉耀仁日前至台北地檢告發偽造連署，指控國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率達4成，調查局今上午前往李孝亮、劉思吟等人住處搜索；兩人也同步發表聲明，指或許會被收押，但絕對不會屈服，強調沒做違法的事。

吳崢今天在民進黨記者會上指出，聲明中李孝亮自稱個人沒做違法的事情，認為這些都是政治迫害，顯然國民黨青年軍又想用政治話術跟口水轉移焦點。

吳崢指出，罷免吳沛憶一階死亡連署共108位，顯然抄襲個資，簽名也是偽造的，這叫物證；日前李孝亮母親也跳出來作證，指李什麼都不知道，卻被國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹找去當領銜人，根本不知道千份連署書怎麼來，這叫人證，人證物證都出現了。

吳崢認為，國民黨青年軍把此事牽扯政治迫害、司法迫害，他不清楚法官、檢調會如何評價，但一般民眾用常識判斷，恐無法採信這項說法，或許李孝亮沒有直接經手這些偽造連署書，但既然是罷免的領銜人，就要為死亡連署負全責。

他說，除了這些藍營青年，真正背後關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性下去偽造文書、組織犯罪的中國國民黨，持有名冊的中國國民黨，不論是台北市黨部主委黃呂錦茹，或是黨主席朱立倫，這些人才是要為全台遍布各地抄襲亂象負最大責任的人。

律師黃帝穎補充，罷免綠委的藍營領銜人之所以被搜索，代表檢察官收集到了證據，足以說服法官裁定核發搜索票，才會開始執行搜索，儘管兩人喊冤沒有違法，但是否違法是客觀事實，而罷免案中的死人連署就是偽造文書的鐵證，調查相關檔案如何取得，是第一階段檢察官一定會做的偵查作為，後面再去找出誰才是真正提供名冊、涉及發動抄名冊的主嫌。

他說，有沒有高比例死亡連署是客觀事實，持續喊冤只會代表一件事情，就是政治操作，法律的評價就會變成「犯後毫無悔意」。

罷免

延伸閱讀

罷吳沛憶召集人遭檢調搜索 蔣萬安：希望司法秉公處理

罷吳沛憶召集人遭搜索 吳思瑤點名2人：別躲在青年身後

涉幽靈連署案…罷雙吳領銜人遭搜索 北檢：不予證實

罷雙吳領銜人遭搜索…臉書喊絕不屈服！蔣萬安：盼司法秉公 標準一致

相關新聞

辦公室主任陳冠安遭檢調搜索 羅智強痛批：綠色恐怖降臨

調查局今天上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶召集人李孝亮、劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安...

罷吳沛憶召集人遭搜索 吳思瑤點名2人：別躲在青年身後

罷免民進黨立委吳思瑤召集人劉思吟、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索。吳思瑤指出，尊重司法辦...

罷雙吳領銜人遭搜索…臉書喊絕不屈服！蔣萬安：盼司法秉公 標準一致

國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，目前兩案已進行二階連署。不過調查局今上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人...

涉連署造假？罷吳沛憶幹部住處遭搜索 聲明「恐收押，但絕不屈服」

台北市罷免綠委吳沛憶、吳思瑤團體，日前剛通過一階，不過先前才因一階意向書有瑕疵被要求補件，甚至出現大量死亡連署，疑為造假...

藍營罷團幹部相繼遭約談搜索 李孝亮等人陸續現身北市調處應訊

立委罷免潮不斷有幽靈連署，台北地檢署日前接獲民進黨發言人吳崢告發吳沛憶、吳思瑤等立委罷免案涉偽造文書，今指揮調查局台北市...

沒差別待遇！ 中選會：共41件罷免案涉偽造、往生連署 將陸續告發

大罷免傳出錯假連署，中選會指出，目前收到的61件罷免案經查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，截至4月11日，已向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。