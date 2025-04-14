影／國民黨立委提告張惇涵造謠 宣布向謠言宣戰

總統府副秘書長張惇涵日前在節目專訪表示，國民黨立法院黨團刪凍政府扶持中小企業的相關預算，國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委陳玉珍今天到台北地檢署按鈴控告張涉嫌誹謗名譽以及違反《選罷法》，意圖使人被罷免，三人皆表示對民進黨為了大罷免極盡造謠抹黑會全面宣戰。

陳玉珍表示，張惇涵熟知媒體運作與生態，明知當初提案早已撤回，還公開造謠目的是要促成大罷免，還包括遊學補助、育兒補助、租屋補助被刪，還有陳玉珍提案要中國醫師到國內執業，還有自貿港意圖洗產地等傳聞，這些種種都是造謠，國民黨不會再姑息。

王鴻薇指出，通過的總預算對於中小企業或是產創相關預算一毛都沒有刪，張惇涵身為總統府副秘書長，應該明知公告的預算資料沒有刪除，為什麼準備這些資料去政論節目造謠，這是蓄意造謠。羅智強表示，張惇涵是明知故犯，目的為了要鼓動罷免，現在已經進入選舉罷免期間，用造謠的方式鼓動罷免，是意圖使人被罷免，最高可科處五年的有期徒刑，今天是正式向謠言宣戰。