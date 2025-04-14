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影／國民黨立委提告張惇涵造謠 宣布向謠言宣戰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）、立委陳玉珍（中）今天到台北地檢署按鈴控告總統府副秘書長張惇涵涉嫌誹謗名譽以及違反《選罷法》，三人皆表示今天起對民進黨為了大罷免極盡造謠抹黑會全面宣戰。記者潘俊宏／攝影
國民黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）、立委陳玉珍（中）今天到台北地檢署按鈴控告總統府副秘書長張惇涵涉嫌誹謗名譽以及違反《選罷法》，三人皆表示今天起對民進黨為了大罷免極盡造謠抹黑會全面宣戰。記者潘俊宏／攝影

總統府副秘書長張惇涵日前在節目專訪表示，國民黨立法院黨團刪凍政府扶持中小企業的相關預算，國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委陳玉珍今天到台北地檢署按鈴控告張涉嫌誹謗名譽以及違反《選罷法》，意圖使人被罷免，三人皆表示對民進黨為了大罷免極盡造謠抹黑會全面宣戰。

陳玉珍表示，張惇涵熟知媒體運作與生態，明知當初提案早已撤回，還公開造謠目的是要促成大罷免，還包括遊學補助、育兒補助、租屋補助被刪，還有陳玉珍提案要中國醫師到國內執業，還有自貿港意圖洗產地等傳聞，這些種種都是造謠，國民黨不會再姑息。

王鴻薇指出，通過的總預算對於中小企業或是產創相關預算一毛都沒有刪，張惇涵身為總統府副秘書長，應該明知公告的預算資料沒有刪除，為什麼準備這些資料去政論節目造謠，這是蓄意造謠。羅智強表示，張惇涵是明知故犯，目的為了要鼓動罷免，現在已經進入選舉罷免期間，用造謠的方式鼓動罷免，是意圖使人被罷免，最高可科處五年的有期徒刑，今天是正式向謠言宣戰。

罷免

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