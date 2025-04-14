罷吳沛憶召集人遭搜索 吳思瑤點名2人：別躲在青年身後

罷免民進黨立委吳沛憶召集人劉思吟、李孝亮今天因涉嫌偽造連署遭調查局搜索。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，尊重司法辦案，也點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨主席朱立倫別躲在年輕人身後，使其在第一線擋子彈、扛責任。

大罷免如火如荼，民進黨台北市議員劉耀仁日前至台北地檢告發偽造連署，指控國民黨青年針對立委吳沛憶的罷免錯假率高達4成，調查局今天上午前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索；兩人也同步發表聲明，指「或許會被收押，但絕對不會屈服」。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪時談及此事，她直呼「非常震驚」，但民主不容造假，這段時間國民黨發動惡罷，導致罷免綠委一階發生許多死亡、造假連署，以她為例，高達86位死亡連署，作假率34.5%，也就是3張裡有1張涉及造假錯誤，已正式提告。

「請國民黨人不要一再挑戰台灣法治，不要操作司法迫害，挑戰台灣司法。」吳思瑤指出，尊重司法辦案，法治也是台灣民主底線，看到劉、李等人住處搜索，心情實在很沉重，「躲在背後的國民黨大人們，黃呂錦茹、朱立倫不要藏起來」。

她質疑，兩人應當站出來面對，別成為把年輕人推在第一線擋子彈、扛責任，成為讓人痛恨的大人。