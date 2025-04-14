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近6成民眾反對大罷免！ 二階連署要成須具備「2條件」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免第二階段進入最後倒數，近日不少大專校院多有學生自發設立罷免攤位，但引起師生正反兩派激辯。圖／報系資料照
大罷免第二階段進入最後倒數，近日不少大專校院多有學生自發設立罷免攤位，但引起師生正反兩派激辯。圖／報系資料照

全台有近半數立委罷免案進入第二階段連署，台灣民意基金會最新民調顯示，對於民進黨立院黨團總召柯建銘提倡大罷免，3成4民眾贊成，5成9不贊成；至於民眾是否有意參與二階連署，4成可能參與，5成7不可能。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，調查顯示台灣社會主流民意不贊成大罷免，另一個是贊成大罷免的人數並不算少，有3分之1強，是大罷免連署行動的有利條件。

游盈隆提到，與上月相比，贊成者略增1.2個百分點，不贊成者也略增1.4個百分點，變化不大；他說，過去一個月，公民團體卯足勁推動二階罷免連署，加上民進黨三月中下旬不避諱全面力挺大罷免，但從結果面看，只獲得很有限的推進效果， 甚至激起更多人反對大罷免。

此外，針對民眾參與二階連署的意願。游盈隆指出，不參與二階罷免連署的公民雖居絕對多數，為5成7，但可能參與者仍相當踴躍，為4成。

他說，以目前社會氣氛，如果每一個選區都4成公民有參與二階連署的主觀願望，意味各選區二階罷免連署通過的潛在可能性不小。只要各選區負責推動罷免團體資源充足，且組織動員成功的話，通過二階非難事。

此次民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是4月7日到10日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人。

抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

對於民進黨立院黨團總召柯建銘提倡大罷免，3成4民眾贊成，5成9不贊成。圖／台灣民意基金會提供
對於民進黨立院黨團總召柯建銘提倡大罷免，3成4民眾贊成，5成9不贊成。圖／台灣民意基金會提供
至於民眾是否有意參與二階連署，4成可能參與，5成7不可能。圖／台灣民意基金會提供
至於民眾是否有意參與二階連署，4成可能參與，5成7不可能。圖／台灣民意基金會提供

柯建銘 游盈隆 罷免

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