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涉幽靈連署案…罷雙吳領銜人遭搜索 北檢：不予證實

中央社／ 台北14日電
罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人、領銜人劉思吟（右一）、李孝亮（左一）今早突在臉書發文表示調查局人今來搜查，暫停今天活動。本報資料照片
罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人、領銜人劉思吟（右一）、李孝亮（左一）今早突在臉書發文表示調查局人今來搜查，暫停今天活動。本報資料照片

媒體報導，檢調偵辦罷免綠委涉幽靈連署案，今天上午前往吳沛憶罷免案領銜人劉思吟、李孝亮住處搜索。李、劉在臉書上表示「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」。北檢對此表示「不予證實」。

民進黨發言人吳崢等人今年3月間到北檢告發罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。吳崢指出，國民黨在全台各地針對民進黨立委發起惡罷的連署中，有高達3成、4成的不合格率，甚至上百人的死亡連署，很明顯只有一種可能，就是涉系統性地、組織性地偽造文書。

TVBS報導，國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，2案已在進行第二階段連署，調查局上午前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人住處搜索。李孝亮、劉思吟分別在臉書上發表聲明表示，「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」。

罷免

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