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大學校園擺攤支持大罷免連署 鄭英耀：學生言論自由應給尊重

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀今日在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪。記者李芯／攝影

近日數所大專校院學生在校園內擺攤支持大罷免引發討論，教育部長鄭英耀今受訪時指出，大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重，校園的自由民主是台灣高等教育的珍貴資產。

國內有大學生在校園內擺攤提供罷免連署書，引發校內論戰，政治大學日前發布聲明表示，學校須秉持教育中立原則，亦在選舉罷免法有關競選或罷免廣告物的規範下，尊重學生行使民主權利與表達意見的自由。

對此，鄭英耀今日接受媒體聯訪指出，這個問題要從兩個面向來看，以校方來說，教育部於106、107年就兩次發函通令各大學，要求學校謹守校園中立的態度，禁止把學校場地借給政黨辦理活動；學生方面，校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生的言論自由、公民活動都應該給予尊重。

有記者詢問，是否學生不要談到政黨就沒問題？鄭英耀回應，大學校園並沒有只為特定政黨服務，在表達身為公民的態度時，每個政黨傾向都有，這個部分可以尊重，因為這不是任何政黨的活動。在不影響他人、涉及詆毀或影響公共安全的情況下，言論自由及具有公民意識的表現，都應該給予尊重。至於來自校方的政黨活動，就是被禁止的。

另有記者問，「台灣是主權國家」是否合乎憲法？是否認同「台灣中國、一邊一國」？鄭英耀正面回應，台灣是一個主權國家，叫做中華民國，「台灣中國、一邊一國」也是毋庸置疑的。

罷免

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