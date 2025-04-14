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周玉蔻稱非法小留學生 林沛祥嘆：造謠一張嘴闢謠跑斷腿

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營今天澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。圖／林沛祥辦公室提供
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營今天澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。圖／林沛祥辦公室提供

媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生，背後是從政的父母不老實、對台灣不信任。林沛祥今天澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，同時感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

周玉蔻昨在臉書粉絲頁貼文說，林沛祥15歲赴美不回，跳機做小留學生，背後是他們一家人，林沛祥的父親林水木（曾任基隆市長）、母親徐少萍（曾任立委）和林沛祥鑽法律漏洞，涉嫌「欺騙」。

周指當年林沛祥的爸媽，安排林沛祥拿觀光簽證，買了來回機票赴美後，把林留在美國上學，就是所謂的「跳機」、小留學生，非法居留美國。林沛祥小留學生背後的問題，就是他們父母和他不老實、投機、對台灣不信任

林沛祥辦公室今天回應周玉蔻的指控，表示林沛祥委員15歲赴美留學，持有的是經美國在台協會（AIT）正式核發的F1學生簽證，全程合法入境、合法就學。所謂「跳機」、「非法居留」等字眼，根本與事實不符。這類錯誤訊息若非出自於刻意誤導，便是對基本法律常識與簽證制度的無知。

林陣營指出，林沛祥不僅依法服完兵役，也領有退伍令，確確實實履行了中華民國公民的義務。身為曾任媒體高層的意見領袖，在未經查證，未與當事人求證的情況下，公然在社群媒體散播錯誤資訊，不僅違背新聞倫理，恐怕也有失一位公眾人物應有的言行標準。

林沛祥說，他從來不怕被檢視，但希望社會的討論能回到事實與理性的基礎上。作為立委，他的責任是監督政策、為民發聲，而不是將時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言上。「或許有人習慣以戲劇性的方式製造流量，但台灣社會需要的是建設性的對話，而非無止盡的抹黑與扣帽子。」

林沛祥表示，他會繼續專注在替基隆市民爭取更多的建設與資源，拒絕捲入沒有根據的口水戰。他相信清者自清，台灣人民會分辨得出誰是真正在做事，誰又只是把政治當成表演。「若相關不實的言論對當事人造成傷害，不排除保留法律追訴權。」

媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營今天澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。圖／林沛祥辦公室提供
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營今天澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。圖／林沛祥辦公室提供
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