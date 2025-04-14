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罷免傅崐萁連署書 4千份格式有誤

聯合報／ 記者王思慧李成蔭張文馨／連線報導
花蓮第二階段罷免連署書達1萬7千份，但罷免團體「微光花蓮」發現，上千份連署書格式有誤，呼籲曾參與連署的鄉親盡快補簽。圖／微光花蓮提供
花蓮第二階段罷免連署書達1萬7千份，但罷免團體「微光花蓮」發現，上千份連署書格式有誤，呼籲曾參與連署的鄉親盡快補簽。圖／微光花蓮提供

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書收件一萬七千份，接近門檻一萬九千多份，罷團志工審核資料卻發現超過千份格式有差異，擔心被中選會剔除，緊急喊話希望連署民眾盡快重簽。傅崐萁低調表示「一切尊重」；國民黨立委翁曉玲感嘆，這凸顯大罷免勞民傷財，建議停止。中選會強調，不評論該案，一切依法辦理。

中選會四月十日指出，連署人名冊未依規定格式提出，選務機關依法將不受理。罷團「微光花蓮」在社群平台表示，第二階連署書已收到一萬七千份，希望能有二萬五千份，但近日志工檢查連署書時，發現部分連署左側的「編號」文字位置偏下。

微光花蓮表示，志工們已找民眾重簽，在外地的簽署人若擔心格式有錯，建議上網列印後簽名，交給居住地任何一個罷團或議員，也可以寄到微光花蓮，重複會再剔除。

民進黨立委沈伯洋表示，經統計約有四千份連署書格式錯誤，將分兩大類再請民眾重簽，並以「在背面用鉛筆打勾或留電話」，作為辨識重簽的記號。

沈伯洋協助罷免團體推動罷免傅崐萁，前天發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；他昨透過臉書表示，有四千份連署書有誤，將透過大量人力掃街挨家挨戶重簽，針對不住在花蓮的花蓮人，將在各大火車站舉辦活動讓在外地的花蓮人重簽。至於不住在花蓮的花蓮人，沈伯洋表示，計畫本周起連續三天，選擇十個火車站舉辦活動，接收外縣市花蓮人重簽連署書，將盡快公布時間和地點。

翁曉玲表示，此情況也許是天意，罷團最好藉此機會放棄連署。中選會副主委陳朝建表示，各地選委會迄今並未收到任何二階連署名冊的送件，不評論此案，將依法辦理選務。

罷免

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