影／直搗賴清德本命區 黃國昌抗議高舉「至少我們還有良心」引歡呼

民眾黨主席黃國昌下午在台南參加民眾黨「人民要當家」宣講壓軸，一上台就高舉「至少我們還有良心」的布條，明白諷刺總統賴清德日前的「至少還有音樂」畫面，台下立即響起陣陣歡呼。

黃國昌這次直搗總統賴清德政治本命區。地點就在永康武龍宮廣場、賴清德市長任內發生地震倒塌的原維冠大樓舊址旁。

黃國昌斥責民進黨今天在黨中央宣講時還厚著臉皮造謠在野黨亂刪預算。全世界只有兩個國家國會不能刪預算，只有北韓和中華人民共和國。全世界的執政黨無能幹成這個樣子，只有民進黨還能夠在那邊罵在野黨，全世界只有台灣的民進黨幹得出來，無恥至極。