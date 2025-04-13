影／直搗賴清德本命區 黃國昌抗議高舉「至少我們還有良心」引歡呼
民眾黨主席黃國昌下午在台南參加民眾黨「人民要當家」宣講壓軸，一上台就高舉「至少我們還有良心」的布條，明白諷刺總統賴清德日前的「至少還有音樂」畫面，台下立即響起陣陣歡呼。
黃國昌這次直搗總統賴清德政治本命區。地點就在永康武龍宮廣場、賴清德市長任內發生地震倒塌的原維冠大樓舊址旁。
黃國昌斥責民進黨今天在黨中央宣講時還厚著臉皮造謠在野黨亂刪預算。全世界只有兩個國家國會不能刪預算，只有北韓和中華人民共和國。全世界的執政黨無能幹成這個樣子，只有民進黨還能夠在那邊罵在野黨，全世界只有台灣的民進黨幹得出來，無恥至極。
黃國昌說，台南光電弊案連連，結果違法光電廠到現在還在營運，政府就是視若無睹，不敢出來面對，這是槍口對內朝向自己的人民，只要質疑民進黨，就是中共同路人，結果抓出來的匪諜，都是民進黨的人，這才叫可惡；黃問，「民進黨誰要過來面對？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言