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影／直搗賴清德本命區 黃國昌抗議高舉「至少我們還有良心」引歡呼

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影

民眾黨主席黃國昌下午在台南參加民眾黨「人民要當家」宣講壓軸，一上台就高舉「至少我們還有良心」的布條，明白諷刺總統賴清德日前的「至少還有音樂」畫面，台下立即響起陣陣歡呼。

黃國昌這次直搗總統賴清德政治本命區。地點就在永康武龍宮廣場、賴清德市長任內發生地震倒塌的原維冠大樓舊址旁。

黃國昌斥責民進黨今天在黨中央宣講時還厚著臉皮造謠在野黨亂刪預算。全世界只有兩個國家國會不能刪預算，只有北韓和中華人民共和國。全世界的執政黨無能幹成這個樣子，只有民進黨還能夠在那邊罵在野黨，全世界只有台灣的民進黨幹得出來，無恥至極。

黃國昌說，台南光電弊案連連，結果違法光電廠到現在還在營運，政府就是視若無睹，不敢出來面對，這是槍口對內朝向自己的人民，只要質疑民進黨，就是中共同路人，結果抓出來的匪諜，都是民進黨的人，這才叫可惡；黃問，「民進黨誰要過來面對？」

斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影
斥民進黨造謠在野亂刪預算，黃國昌高舉「至少我們還有良心」抗議。記者周宗禎／攝影

罷免 賴清德 黃國昌

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