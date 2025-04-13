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罷免葉元之連署衝刺 沈伯洋、楊烈助陣：把不適任立委踢出國會

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，現場設立連署站供民眾連署。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，現場設立連署站供民眾連署。記者張策／攝影

罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園舉辦「公民肥皂箱」宣講活動，現場邀請立委沈伯洋、藝人楊烈到場聲援，呼籲民眾用手中的一張連署書「救台灣」。

板橋大刪元表示，目前連署已突破2萬1千份，距二階門檻2萬3313份僅一步之遙。板橋大刪元指出，今晚統計後有信心達標，並將朝安全目標4萬份持續衝刺。

對於罷免行動，葉元之尚未多做回應，僅表示會盡力做好本分，持續關注選區民眾的需求與福祉。

立委沈伯洋宣講時表示，野百合、太陽花、青鳥運動等皆是民間反映民主訴求的具體行動，國會亂象叢生，民眾必須站出來捍衛憲政體制。他指出，如財劃法通過前未公開法案內容，甚至在表決後才知金額分配，立法程序已失衡，這不是少數服從多數的問題，而是多數是否還尊重少數聲音。

沈批評，協商制度形同虛設，藍營立委直接離席、甚至閉門強行通過法案、直播被消音、會議通知未送達，顯示國會內部已經排除異議聲音。他說：「這樣的國會不正常，必須靠人民把有問題的立委趕出去。」

沈抨擊，國民黨立委在財劃法修法過程中護航到底，卻對法案內容不了解。他進一步指出，國際社會近來關注中國對台威脅，台灣反而未主動發聲，可能讓國際誤解台灣意願。

罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，現場設立連署站供民眾連署。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，現場設立連署站供民眾連署。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，藝人楊烈出席助陣。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，藝人楊烈出席助陣。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，立委沈伯洋出席助陣。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園舉辦「公民肥皂箱」宣講，立委沈伯洋出席助陣。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，立委沈伯洋出席助陣。記者張策／攝影
罷免國民黨立委葉元之的團體「板橋大刪元」今在板橋永豐公園辦「公民肥皂箱」宣講，立委沈伯洋出席助陣。記者張策／攝影

沈伯洋 罷免 葉元之

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