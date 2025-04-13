快訊

「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

斗六點鑫公司工安意外…員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

「選錯人關稅145%」批藍請鬼拿藥單 林右昌喊罷傅崐萁除三害

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，聚焦美國對等關稅政策行政團隊因應作為，民進黨秘書長林右昌表示，去年總統大選期間，大家都說選對的人走對的路，最近流行的金句是「選錯的人關稅145%」，國民黨的招數就是擁抱中國、聯中制美，然而這些做法都是請鬼拿藥單。

民進黨下午舉行「人民是頭家」政策宣講台北場，包括行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫，還有民進黨立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶皆現身助講。

林右昌致詞時表示，最近有公民團體感受到危機，勇敢站出來推動罷免立委行動，這是自動自發的公民行動，同時也是民主精神的展現，他要代表賴清德總統、民進黨中央黨部致謝，請大家給予公民團體最溫暖的鼓勵。

林右昌指出，去年總統大選期間，大家都說選對的人走對的路，最近流行的金句叫做「選錯的人關稅145%」，中廣集團前董事長趙少康主張「停止一切對美投資、開放中國市場」，國民黨組發會主委許宇甄聲稱要報復美國，國民黨立委羅智強則要罷免美國總統川普，招數永遠都是擁抱中國、聯中制美，這些做法都是請鬼拿藥單。

林右昌再指，過去台灣被稱為世界工廠，後來中國接棒成為世界工廠，同時也帶動中國的經濟成就，台灣人幫助中國人有飯吃，沒想到對方卻恩將仇報，賺到錢就投資軍事設施，文攻武嚇也更加嚴峻，成天揚言軍武攻打台灣，在經濟方面使出養套殺，後來很多台商減少投資、紛紛撤離中國，而包括許多外商也都是如此。

林右昌直言，中國的野心不只是台灣而是全世界，包括時常與菲律賓發生摩擦衝突，日本領空也數度被中國軍機干擾，最近更派出軍艦到澳洲外海實彈演習，而中國協助俄羅斯發動戰爭，現在也已經是不爭的事實，全世界都在與中國保持距離，藍白兩黨卻要跟中國綁在一起。

林右昌表示，藍白兩黨立委淪為「傅隨組織」，只會跟隨國民黨團總召傅崐萁，整個立法院從去年就亂了套，已經分不清是藍色還是紅色，有些人樂於當中共傳聲筒、刻意美化統戰，甚至瞎挺武力統一台灣，裡應外合已經是當前台灣民主最大的危機。

林右昌也說，罷免從來不是藍或綠的事情，很多國民黨支持者或忠貞黨員，因為看不下去這種噁心的嘴臉，紛紛站出來支持罷免國民黨立委，而這一切的首惡就是傅崐萁，大家必須罷免傅崐萁除三害，包括為花蓮、台灣跟國民黨除害，也拜託大家在最後的階段拿出勇氣。

傅崐萁 國民黨 林右昌 罷免

延伸閱讀

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

林右昌批中共恩將仇報 轟藍白只想與中共綁一起

大關稅添大罷免二階段連署變數 綠強攻傅崐萁穩士氣

相關新聞

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯...

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差...

「選錯人關稅145%」批藍請鬼拿藥單 林右昌喊罷傅崐萁除三害

民進黨今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，聚焦美國對等關稅政策行政團隊因應作為，民進黨秘書長林右昌表示，去年總統大選期間，大...

基隆去年拆樑今年絕沛 朱立倫痛批民進黨無恥：欺人太甚

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，民進黨去年發動罷免基隆市長謝國樑，今年應該不敢發動罷免立委林沛祥，因為哪有人臉皮這麼厚，...

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

桃園市罷免團體針對6名藍委啟動二階段罷免連署，今上午罷免連署站志工在桃園區舊永和市場附近號召民眾連署，一名雙載騎士見狀不...

市政活動僅邀藍委？高嘉瑜轟蔣萬安「公器私用」 北市反擊了

大罷免，民進黨前立委高嘉瑜今天質疑北市長蔣萬安日前僅邀藍委出席市政活動，公器私用。北市府發言人李政軒表示，北市府一向依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。