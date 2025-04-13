「選錯人關稅145%」批藍請鬼拿藥單 林右昌喊罷傅崐萁除三害

民進黨今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，聚焦美國對等關稅政策行政團隊因應作為，民進黨秘書長林右昌表示，去年總統大選期間，大家都說選對的人走對的路，最近流行的金句是「選錯的人關稅145%」，國民黨的招數就是擁抱中國、聯中制美，然而這些做法都是請鬼拿藥單。

民進黨下午舉行「人民是頭家」政策宣講台北場，包括行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫，還有民進黨立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶皆現身助講。

林右昌致詞時表示，最近有公民團體感受到危機，勇敢站出來推動罷免立委行動，這是自動自發的公民行動，同時也是民主精神的展現，他要代表賴清德總統、民進黨中央黨部致謝，請大家給予公民團體最溫暖的鼓勵。

林右昌指出，去年總統大選期間，大家都說選對的人走對的路，最近流行的金句叫做「選錯的人關稅145%」，中廣集團前董事長趙少康主張「停止一切對美投資、開放中國市場」，國民黨組發會主委許宇甄聲稱要報復美國，國民黨立委羅智強則要罷免美國總統川普，招數永遠都是擁抱中國、聯中制美，這些做法都是請鬼拿藥單。

林右昌再指，過去台灣被稱為世界工廠，後來中國接棒成為世界工廠，同時也帶動中國的經濟成就，台灣人幫助中國人有飯吃，沒想到對方卻恩將仇報，賺到錢就投資軍事設施，文攻武嚇也更加嚴峻，成天揚言軍武攻打台灣，在經濟方面使出養套殺，後來很多台商減少投資、紛紛撤離中國，而包括許多外商也都是如此。

林右昌直言，中國的野心不只是台灣而是全世界，包括時常與菲律賓發生摩擦衝突，日本領空也數度被中國軍機干擾，最近更派出軍艦到澳洲外海實彈演習，而中國協助俄羅斯發動戰爭，現在也已經是不爭的事實，全世界都在與中國保持距離，藍白兩黨卻要跟中國綁在一起。

林右昌表示，藍白兩黨立委淪為「傅隨組織」，只會跟隨國民黨團總召傅崐萁，整個立法院從去年就亂了套，已經分不清是藍色還是紅色，有些人樂於當中共傳聲筒、刻意美化統戰，甚至瞎挺武力統一台灣，裡應外合已經是當前台灣民主最大的危機。

林右昌也說，罷免從來不是藍或綠的事情，很多國民黨支持者或忠貞黨員，因為看不下去這種噁心的嘴臉，紛紛站出來支持罷免國民黨立委，而這一切的首惡就是傅崐萁，大家必須罷免傅崐萁除三害，包括為花蓮、台灣跟國民黨除害，也拜託大家在最後的階段拿出勇氣。