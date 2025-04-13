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基隆去年拆樑今年絕沛 朱立倫痛批民進黨無恥：欺人太甚
國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，民進黨去年發動罷免基隆市長謝國樑，今年應該不敢發動罷免立委林沛祥，因為哪有人臉皮這麼厚，結果又要罷免林沛祥，說林親中賣台，「真得是叫做欺人太甚」，號召基隆鄉親全力幫忙林沛祥。
朱立倫今到國民黨基隆市黨部主持「還錢於民」政策說明會時說，他去年站在這裡時，旁邊是謝國樑，謝當選1年多就要被罷免，一個市長好好的做事情，為地方來服務，結果民進黨竟然發動罷免。
朱說，今年初他又在這邊團拜的時候，跟基隆鄉親講，對林沛祥應該不敢發動罷免吧？因為哪有人臉皮這麼厚，去年做這麼無恥的事情，今年還要繼續做？林沛祥幫基隆爭取最大的建設，最多的預算，財劃法修法後1年75億元，4年300億元，結果要罷免他。
朱立倫表示，去年罷免謝國樑講了一個理由，說謝國樑當市長，會開放基隆港給共軍登陸。現在罷免林沛祥，說林親中賣台，結果這幾天發覺，為了錢去當共諜的都是民進黨的，民進黨真是無恥透頂。
朱立倫說，今年是拚經濟年，全世界在拚經濟，全世界在拚貿易，全世界在拚荷包、拚「肚子」，民進黨在搞大罷免，真的是台灣「惡霸」就是民進黨，號召基隆鄉親全力幫林沛祥，讓林能夠繼續為基隆打拚，讓那一群「大惡霸」瞭解基隆人不是好欺負的，「真得是叫做欺人太甚」。
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