快訊

「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

斗六點鑫公司工安意外…員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆去年拆樑今年絕沛 朱立倫痛批民進黨無恥：欺人太甚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥加油打氣。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥加油打氣。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，民進黨去年發動罷免基隆市長謝國樑，今年應該不敢發動罷免立委林沛祥，因為哪有人臉皮這麼厚，結果又要罷免林沛祥，說林親中賣台，「真得是叫做欺人太甚」，號召基隆鄉親全力幫忙林沛祥。

朱立倫今到國民黨基隆市黨部主持「還錢於民」政策說明會時說，他去年站在這裡時，旁邊是謝國樑，謝當選1年多就要被罷免，一個市長好好的做事情，為地方來服務，結果民進黨竟然發動罷免。

朱說，今年初他又在這邊團拜的時候，跟基隆鄉親講，對林沛祥應該不敢發動罷免吧？因為哪有人臉皮這麼厚，去年做這麼無恥的事情，今年還要繼續做？林沛祥幫基隆爭取最大的建設，最多的預算，財劃法修法後1年75億元，4年300億元，結果要罷免他。

朱立倫表示，去年罷免謝國樑講了一個理由，說謝國樑當市長，會開放基隆港給共軍登陸。現在罷免林沛祥，說林親中賣台，結果這幾天發覺，為了錢去當共諜的都是民進黨的，民進黨真是無恥透頂。

朱立倫說，今年是拚經濟年，全世界在拚經濟，全世界在拚貿易，全世界在拚荷包、拚「肚子」，民進黨在搞大罷免，真的是台灣「惡霸」就是民進黨，號召基隆鄉親全力幫林沛祥，讓林能夠繼續為基隆打拚，讓那一群「大惡霸」瞭解基隆人不是好欺負的，「真得是叫做欺人太甚」。

國民黨主席朱立倫（立者左）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（立者右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（立者左）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（立者右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（右）加油打氣。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（前右）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（前左）加油打氣。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫（前右）今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（前左）加油打氣。記者潘俊宏／攝影

朱立倫 林沛祥 罷免 謝國樑

延伸閱讀

不救經濟搞政治！朱立倫批執政者抹紅別人 共諜藏高層旁

朱立倫與張善政站台力挺 牛煦庭：大罷免是險惡陰謀

共諜滲透總統府外交部 朱立倫：不分黨派綠應不護短嚴辦

影／朱立倫批民進黨政府搞大霸免 忽視國家經濟安全

相關新聞

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯...

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差...

「選錯人關稅145%」批藍請鬼拿藥單 林右昌喊罷傅崐萁除三害

民進黨今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，聚焦美國對等關稅政策行政團隊因應作為，民進黨秘書長林右昌表示，去年總統大選期間，大...

基隆去年拆樑今年絕沛 朱立倫痛批民進黨無恥：欺人太甚

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，民進黨去年發動罷免基隆市長謝國樑，今年應該不敢發動罷免立委林沛祥，因為哪有人臉皮這麼厚，...

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

桃園市罷免團體針對6名藍委啟動二階段罷免連署，今上午罷免連署站志工在桃園區舊永和市場附近號召民眾連署，一名雙載騎士見狀不...

市政活動僅邀藍委？高嘉瑜轟蔣萬安「公器私用」 北市反擊了

大罷免，民進黨前立委高嘉瑜今天質疑北市長蔣萬安日前僅邀藍委出席市政活動，公器私用。北市府發言人李政軒表示，北市府一向依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。