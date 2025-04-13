快訊

「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

斗六點鑫公司工安意外…員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝

桃園罷免團體針對6名藍委啟動二階段罷免連署，今上午罷免連署站志工在桃園區舊永和市場附近號召民眾連署，一名雙載騎士見狀不滿，與志工起口角辱罵還催油門欲衝撞。事發後志工到派出所報案，對騎士提出公然汙辱、恐嚇及傷害等告訴。

桃園市議員黃瓊慧指出，今上午罷免第4選區國民黨立委萬美玲的志工於中正路與和平路口舊永和市場附近號召民眾連署，一名中年男子騎車載著一名婦人行經路口，正在等紅燈見到志工心生不滿，與志工起口角，隨後男騎士見志工拿起手機錄影，生氣大罵「畜生」、「比狗還不如」等語；對此後座婦人制止男騎士行徑，男騎士仍相當不滿，隨後突催油門企圖衝撞志工，志工則趕緊閃避，隨後騎士便加速駛離。

黃瓊慧認為「其實不認同也不要罵我們、撞我們、欺負我們」，而事發後罷免團體志工到景福派出所報案及製作筆錄，並對該民眾提出公然汙辱、恐嚇及傷害等相關刑事告訴；警方則表示將依車號通知騎士到案說明。

桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝
桃園市今上午發生罷免連署站志工與騎士起口角，男騎士辱罵還催油門欲衝撞，事發後志工到派出所提告。記者周嘉茹／翻攝

恐嚇 桃園 罷免

延伸閱讀

桃園KTV麥克風塞下體！受害女崩潰發聲明 檢警已逮5男3羈押2交保

台灣拿不到諾貝爾獎丟臉？ 中研院長：客觀條件確實困難

影／師拿美工刀架脖揚言血濺學生 桃園家長哽咽籲換校長

桃園1國小老師不滿學生成績差 竟揮刀恐嚇喊「血噴你們身上」

相關新聞

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯...

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差...

「選錯人關稅145%」批藍請鬼拿藥單 林右昌喊罷傅崐萁除三害

民進黨今天舉辦「人民是頭家」政策宣講，聚焦美國對等關稅政策行政團隊因應作為，民進黨秘書長林右昌表示，去年總統大選期間，大...

基隆去年拆樑今年絕沛 朱立倫痛批民進黨無恥：欺人太甚

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，民進黨去年發動罷免基隆市長謝國樑，今年應該不敢發動罷免立委林沛祥，因為哪有人臉皮這麼厚，...

騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警

桃園市罷免團體針對6名藍委啟動二階段罷免連署，今上午罷免連署站志工在桃園區舊永和市場附近號召民眾連署，一名雙載騎士見狀不...

市政活動僅邀藍委？高嘉瑜轟蔣萬安「公器私用」 北市反擊了

大罷免，民進黨前立委高嘉瑜今天質疑北市長蔣萬安日前僅邀藍委出席市政活動，公器私用。北市府發言人李政軒表示，北市府一向依法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。