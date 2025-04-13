騎士飆罵「比狗不如」…還催油門作勢衝撞 桃園罷團志工報警
桃園市罷免團體針對6名藍委啟動二階段罷免連署，今上午罷免連署站志工在桃園區舊永和市場附近號召民眾連署，一名雙載騎士見狀不滿，與志工起口角辱罵還催油門欲衝撞。事發後志工到派出所報案，對騎士提出公然汙辱、恐嚇及傷害等告訴。
桃園市議員黃瓊慧指出，今上午罷免第4選區國民黨立委萬美玲的志工於中正路與和平路口舊永和市場附近號召民眾連署，一名中年男子騎車載著一名婦人行經路口，正在等紅燈見到志工心生不滿，與志工起口角，隨後男騎士見志工拿起手機錄影，生氣大罵「畜生」、「比狗還不如」等語；對此後座婦人制止男騎士行徑，男騎士仍相當不滿，隨後突催油門企圖衝撞志工，志工則趕緊閃避，隨後騎士便加速駛離。
黃瓊慧認為「其實不認同也不要罵我們、撞我們、欺負我們」，而事發後罷免團體志工到景福派出所報案及製作筆錄，並對該民眾提出公然汙辱、恐嚇及傷害等相關刑事告訴；警方則表示將依車號通知騎士到案說明。
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