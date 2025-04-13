市政活動僅邀藍委？高嘉瑜轟蔣萬安「公器私用」 北市反擊了
大罷免，民進黨前立委高嘉瑜今天質疑北市長蔣萬安日前僅邀藍委出席市政活動，公器私用。北市府發言人李政軒表示，北市府一向依法行政。反擊民進黨今天下午的政策說明會有行政不中立疑慮。
李政軒今天受訪表示，市府一向依法行政，這是社會有目共睹，不過今天中央執政黨下午辦的一場政策說明會，還邀請民進黨秘書長與閣揆同台，是否有行政不中立疑慮？甚至還有議員在那邊號召一起挺罷免，這樣是否有用公帑去支持罷免這些政治活動？社會都會檢驗。
高嘉瑜今天上午幫罷免李彥秀團體掃街衝二階過關，高嘉瑜被問及怎麼看很多台北市的活動，市長蔣萬安只有邀請國民黨立委參加，沒有邀民進黨立委，高嘉瑜指蔣萬安不斷「公器私用」，還說這是在幫國民黨委員、還是害？不得而知。
高嘉瑜也酸蔣萬安，上周邀請北北基桃市長研商關稅戰，要聯合採購美國商品，不過施政報告面對議員苗博雅質詢，問及美國進口台灣最大宗的商品是什麼，蔣竟答不出來，酸「草包市長配上草包立委，這是剛剛好的絕配。」
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