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罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽
民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯洋今天（13日）透過臉書表示，有約4000份連署書有誤，將透過大量人力掃街挨家挨戶重簽，針對不住在花蓮的花蓮人，將在各大火車站舉辦活動讓人在外地的花蓮人重簽。
沈伯洋昨日表示，罷免傅崐萁第二階段即將過門檻，已經在門檻的九成，微光已經變成曙光，但罷團近日整理資料發現，有民眾在錯誤格式的連署書上簽名，目前已經啟動重簽，但民眾支持連署不見得都留下聯繫方式，現在必須緊急補正。
沈伯洋今日更新最新狀況和處理方式，他說，先前就發現過有格式錯誤的連署書，當時已排除，但最近又開始流通，經統計目前有4000份。
沈伯洋表示，重簽將分為兩種方式，針對住在花蓮的花蓮人，將用大量人力掃街加上限時掛號，直接挨家挨戶重簽，重簽只需要5秒鐘；目前重簽的狀況不錯，除非連署人不在家，否則連署人重簽意願高。
至於不住在花蓮的花蓮人，沈伯洋表示，會在各大火車站舉辦活動，讓外縣市的花蓮人可以重簽，將盡快公布時間和地點。
沈伯洋呼籲，支持連署的民眾也可以自行列印正確的連署書格式，簽署完畢交給罷團或任何民進黨服務處。沈伯洋說，真正有問題的是傅崐萁，關關難過關關過；他呼籲全台花蓮人站出來，推動罷免傅崐萁過關。
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