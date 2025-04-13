快訊

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

聽新聞
0:00 / 0:00

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。本報資料照片
民進黨立委沈伯洋。本報資料照片

民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯洋今天（13日）透過臉書表示，有約4000份連署書有誤，將透過大量人力掃街挨家挨戶重簽，針對不住在花蓮的花蓮人，將在各大火車站舉辦活動讓人在外地的花蓮人重簽。

沈伯洋昨日表示，罷免傅崐萁第二階段即將過門檻，已經在門檻的九成，微光已經變成曙光，但罷團近日整理資料發現，有民眾在錯誤格式的連署書上簽名，目前已經啟動重簽，但民眾支持連署不見得都留下聯繫方式，現在必須緊急補正。

沈伯洋今日更新最新狀況和處理方式，他說，先前就發現過有格式錯誤的連署書，當時已排除，但最近又開始流通，經統計目前有4000份。

沈伯洋表示，重簽將分為兩種方式，針對住在花蓮的花蓮人，將用大量人力掃街加上限時掛號，直接挨家挨戶重簽，重簽只需要5秒鐘；目前重簽的狀況不錯，除非連署人不在家，否則連署人重簽意願高。

至於不住在花蓮的花蓮人，沈伯洋表示，會在各大火車站舉辦活動，讓外縣市的花蓮人可以重簽，將盡快公布時間和地點。

沈伯洋呼籲，支持連署的民眾也可以自行列印正確的連署書格式，簽署完畢交給罷團或任何民進黨服務處。沈伯洋說，真正有問題的是傅崐萁，關關難過關關過；他呼籲全台花蓮人站出來，推動罷免傅崐萁過關。

傅崐萁 沈伯洋 罷免 連署書

延伸閱讀

罷免二階連署苗栗山線點名邱鎮軍 邱：國事為重

花蓮罷團發現逾千份連署書格式有異 展開重簽行動

人民是頭家新竹宣講 卓榮泰：強力反傾銷、反洗產地

美提高關稅後民進黨首場說明會 綠火力全開批藍白親中

相關新聞

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差...

市政活動僅邀藍委？高嘉瑜轟蔣萬安「公器私用」 北市反擊了

大罷免，民進黨前立委高嘉瑜今天質疑北市長蔣萬安日前僅邀藍委出席市政活動，公器私用。北市府發言人李政軒表示，北市府一向依法...

罷傅崐萁二階連署4千份格式有誤 沈伯洋：將挨家挨戶重簽

民進黨立委沈伯洋協助罷免團體推動罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨（12日）發現實體連署書格式錯誤，導致連署有問題；沈伯...

罷免二階連署苗栗山線點名邱鎮軍 邱：國事為重

苗栗縣泛藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免總部今天在第二選區（山線）的頭份市辦音樂會，宣講的立委沈伯洋、客委...

復仇戰？高嘉瑜東湖市場掃街衝罷免李彥秀 攤商反映兩極

民團發起罷免立委李彥秀，2024僅些微差距落敗的前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。許多高嘉瑜支持者...

冷眼集／民進黨把「國難」當大罷免推進器

當美國川普政府祭出對台灣課百分之卅二高額關稅，震撼出口導向經濟、台股大跌、企業信心動搖之際，執政黨第一時間不是全力穩經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。