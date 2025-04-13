罷免二階連署苗栗山線點名邱鎮軍 邱：國事為重

苗栗縣泛藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免總部今天在第二選區（山線）的頭份市辦音樂會，宣講的立委沈伯洋、客委會前副主委周江杰點名邱鎮軍「打手」、「投票部隊」不適任，呼籲加把勁二階達標。

邱鎮軍則回應，美國總統川普掀起的關稅大戰方興未艾，應該以國事為重，今天大罷免連署活動，他不置評，將持續關心地方建設，他在立法院的表現，鄉親的眼睛是雪亮，自會有公評的。

陳超明、邱鎮軍罷免二階連署，門檻分別第一選區（海線）2萬0586人、第二選區2萬3187人，5月12日截止，罷免團體指出，目前連署分別1萬0436人、1萬1523人，今天在頭份市建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛音樂會」活動，拚二階連署達標。

音樂會安排農村武裝青年、楊舒雅及陳永淘等人演出，沈伯洋、周江杰及網紅四叉貓等人聲援，活動壓軸由苗栗、花蓮領銜人交換旗幟，交付苗栗所收到的罷免立委傅崐萁連署書，象徵台灣各地公民串聯、共同行動，共同推動罷免守護台灣民主的決心。

沈伯洋舉例國民黨要修法中國配偶取得身分證6年改4年案，曾3度叩關，如果台灣國會親共人士推親中法案的速度，「洗」人口成事實，台灣將步香港後塵，而他認為邱鎮軍提不出這個案子，一定是另有其人，邱鎮軍應是打手。