羅智強250萬元打造宣傳車 計畫環島宣講反罷免

主張反惡罷、護民主的國民黨立委羅智強今天說，將運用新書所得與房屋貸款共新台幣250萬元，打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」宣傳車，將從雲林出發，一路向北、向東，環島一圈，為台灣民主而戰。

罷免國民黨立委羅智強的團體日前宣布二階連署達標，羅智強昨天表示，在這場不義惡罷裡遭遇的第一道難關，就是糧草告急。當罷團宣布二階段連署達標，代表熱戰即將開打，他的妻子將去銀行辦理房屋抵押貸款，籌措經費。

羅智強今天透過臉書表示，2天前他宣布即將出版新書，截至昨晚11時，新書預購已2994本，為了回應這份支持、回報大家的信任，他決定將2994本書的全部售書所得150萬元，加上房屋貸款500萬元中的100萬元，合計250萬元，用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」。

羅智強說，「台灣一號」不是一般宣傳車，將是一台充滿行動力與戰鬥力的民主宣講車，帶著主張、理念、決心，一路跑透透、講透透、戰透透。如果250萬元經費還有餘裕，會再打造「台灣二號」、「台灣三號」依此類推，集結金剛戰車群，轟轟烈烈展開這場台灣民主保衛戰、中華民國保衛戰。

羅智強強調，這場反惡罷之戰，目標只有一個，就是「一席都不能少」，他不只會守住台北市大安區，也會盡他所能，為每一位戰友而戰，一起守住立法院裡最後民主防線。