快訊

國二兒「偷交女友」 人父陷兩難：該告訴老婆還是偷放保險套？

股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

華航飛新加坡航班機務訊號異常 轉降小港機場

羅智強250萬元打造宣傳車 計畫環島宣講反罷免

中央社／ 台北13日電

主張反惡罷、護民主的國民黨立委羅智強今天說，將運用新書所得與房屋貸款共新台幣250萬元，打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」宣傳車，將從雲林出發，一路向北、向東，環島一圈，為台灣民主而戰。

罷免國民黨立委羅智強的團體日前宣布二階連署達標，羅智強昨天表示，在這場不義惡罷裡遭遇的第一道難關，就是糧草告急。當罷團宣布二階段連署達標，代表熱戰即將開打，他的妻子將去銀行辦理房屋抵押貸款，籌措經費。

羅智強今天透過臉書表示，2天前他宣布即將出版新書，截至昨晚11時，新書預購已2994本，為了回應這份支持、回報大家的信任，他決定將2994本書的全部售書所得150萬元，加上房屋貸款500萬元中的100萬元，合計250萬元，用來打造為民主奔走全台的金剛小戰車「台灣一號」。

羅智強說，「台灣一號」不是一般宣傳車，將是一台充滿行動力與戰鬥力的民主宣講車，帶著主張、理念、決心，一路跑透透、講透透、戰透透。如果250萬元經費還有餘裕，會再打造「台灣二號」、「台灣三號」依此類推，集結金剛戰車群，轟轟烈烈展開這場台灣民主保衛戰、中華民國保衛戰。

羅智強強調，這場反惡罷之戰，目標只有一個，就是「一席都不能少」，他不只會守住台北市大安區，也會盡他所能，為每一位戰友而戰，一起守住立法院裡最後民主防線。

國民黨 罷免 羅智強

延伸閱讀

藍：罷團曝羅智強連署達標 為關稅削弱的罷免氣勢打雞血

應對大罷免財務陷危機 羅智強：已準備抵押房子反惡罷

羅智強二階段連署「奇蹟式」達標 許宇甄懷疑綠營抄名冊

首位二階罷免連署達標藍委 羅智強籲支持者出門投不同意

相關新聞

花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差...

復仇戰？高嘉瑜東湖市場掃街衝罷免李彥秀 攤商反映兩極

民團發起罷免立委李彥秀，2024僅些微差距落敗的前立委高嘉瑜，今現身東湖五分市場，幫罷團掃街衝二階過關。許多高嘉瑜支持者...

冷眼集／民進黨把「國難」當大罷免推進器

當美國川普政府祭出對台灣課百分之卅二高額關稅，震撼出口導向經濟、台股大跌、企業信心動搖之際，執政黨第一時間不是全力穩經濟...

朱立倫轟：國難當頭還大罷免

大關稅襲來，大罷免仍無消停跡象。國民黨昨在桃園市舉辦反罷免演講會，黨主席朱立倫表示，對等關稅造成國難當頭，賴總統還要發動...

關稅添變數 罷藍2階連署不如預期

美國對等關稅壓力才剛紓緩，民進黨昨天繼續在新竹市舉辦政策宣講會，行政院長卓榮泰帶頭衝政治。他表示，選對的人、走對的路，政...

罷免二階連署書差3千份民團衝刺 洪孟楷：台灣民主價值崩毀的前奏曲

全台大罷免潮，罷免立委洪孟楷團體今天在林口黃昏市場舉辦宣講活動，也在現場讓民眾簽署罷免連署書，罷團表示，距離最低門檻還差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。