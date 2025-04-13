花蓮罷免傅崐萁連署書格式有誤 恐上千份不算數需重簽

花蓮罷免國民黨立委傅崐萁連署書已收件1萬7千份，將達到門檻1萬9千多份，沒想到罷團志工審核資料時，發現超過千份格式略有差異，因擔心被中選會挑剔變成不算數，決定以最安全及謹慎方式進行，希望連署過的花蓮鄉親盡快重簽。

罷團微光花蓮昨天在社群平台表示，目前第二階連署書已收到1萬7000份，希望能收集到2萬5000份，但近日團隊志工檢查連署書時，赫然發現部分連署書格式錯誤，左側的「編號」文字位置偏下，而不是在中間，細微的差異第一時間罷團未能發現處理。

中選會10日曾在臉書發文，指出罷免案提議領銜人，應依所領取的二階連署人名冊格式連署，若其製作連署人名冊的標題、各欄次序及長、寬等，與領取的格式不同，視為未依規定格式提出情形，選務機關依法將不受理。

微光花蓮表示，志工們已展開找出民眾重簽行動，大家為達成罷免目標願意重簽，預估需重簽的連署書破千份。在外地的簽署人，若擔心自己簽的那份格式有錯，建議上網列印後簽名，交給居住地任何一個罷團或議員，也可以寄到微光花蓮，如果重複會再比對剔除。

連署書格式錯誤的消息傳出後，有連署站指出，3月中旬曾跟罷團說連署書格式異常，卻被當成找麻煩，認為做錯事修正不可恥，喊話已簽署的鄉親盡快出來重簽。