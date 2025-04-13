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美國台僑罷免簽署快閃活動 關心台灣民主未來

中央社／ 紐約12日專電

美國台僑團體「台美聯罷工作站」今天在全美多個城市舉行快閃連署活動，活動志工確認到場僑胞在台戶籍狀況，並鼓勵無法親自到場者自行下載表單簽署寄回。

「台美聯罷工作站」志工週末期間在舊金山、芝加哥、紐約、休士頓等地舉行快閃連署活動，紐約地區在留學生聚集的曼哈頓東村（East Village）著名茶飲店舉行，台僑在下雨低溫氣候下到場。

台美聯罷工作站指出，活動不僅反映海外台灣人對台灣民主未來的深切關心，更展現民間自發行動的能量與團結。

在紐約工作、擔任活動志工的施博旺表示，大部分志工都是自發性參與，負責人在網路發布徵求志工訊息，紐約有很多關心政治與公共議題各個年齡層，大家都自發性參與幫忙擔任志工。

他說，很多人對於現狀不滿，對於台灣現在發生的事不滿，所以大家都非常積極踴躍來參與。從這樣的活動可以看得出來，人民的眼睛是雪亮的，要讓一些不適任的立法委員們下來。

戶籍在台中的張小姐指出，在紐約工作多年遇到不少中國移民，對台灣的態度很不客氣，因此必須維護國家，刪減國防預算難以接受。

由於台美郵寄需時，工作站鼓勵有台灣戶籍的台僑自行印出連署表直接寄回，週末的快閃活動是最後的實體收件安排。

罷免

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