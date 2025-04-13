聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫轟：國難當頭還大罷免
大關稅襲來，大罷免仍無消停跡象。國民黨昨在桃園市舉辦反罷免演講會，黨主席朱立倫表示，對等關稅造成國難當頭，賴總統還要發動大罷免，認為只要罷免國民黨，關稅、經濟、兩岸會不會打仗，都不重要。
國民黨立委牛煦庭昨在桃園蘆竹舉辦演講會，反制綠營大罷免。朱立倫表示，他邀十五名縣市長討論美國關稅問題，各縣市呼籲讓國際觀光客來台，同時開放陸客來台，結果民進黨只看到陸客，每天罵朱立倫與國民黨，只顧意識形態，他呼籲支持者要站出來對抗大罷免，就算進入三階投票，也要勇敢喊出不同意，讓國民黨優質立委繼續打拚。
罷團近日陸續公布二階段連署達標的國民黨立委名單，依序為羅智強、李彥秀、王鴻薇。羅智強昨天坦言，他面臨應對大罷免的財務困難，太太建議他將房子抵押，籌措五百萬元來支應。
國民黨人士表示，面對美國高關稅，民眾一定是希望朝野能夠團結，盡速完成紓困法案，而不是任由大罷免繼續撕裂朝野和諧，讓立院繼續空轉，但從罷團近日的動作來看，並沒有要收手的意思，反而是想盡辦法衝連署，例如罷免羅智強團體選在九日公布達二階達標的消息，就是要替大罷免打雞血，告訴其他罷團說連大安區這麼藍的地方都能達標，其他地區也一定能達標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言