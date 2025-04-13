朱立倫轟：國難當頭還大罷免

大關稅襲來，大罷免仍無消停跡象。國民黨昨在桃園市舉辦反罷免演講會，黨主席朱立倫表示，對等關稅造成國難當頭，賴總統還要發動大罷免，認為只要罷免國民黨，關稅、經濟、兩岸會不會打仗，都不重要。

國民黨立委牛煦庭昨在桃園蘆竹舉辦演講會，反制綠營大罷免。朱立倫表示，他邀十五名縣市長討論美國關稅問題，各縣市呼籲讓國際觀光客來台，同時開放陸客來台，結果民進黨只看到陸客，每天罵朱立倫與國民黨，只顧意識形態，他呼籲支持者要站出來對抗大罷免，就算進入三階投票，也要勇敢喊出不同意，讓國民黨優質立委繼續打拚。

罷團近日陸續公布二階段連署達標的國民黨立委名單，依序為羅智強、李彥秀、王鴻薇。羅智強昨天坦言，他面臨應對大罷免的財務困難，太太建議他將房子抵押，籌措五百萬元來支應。

國民黨人士表示，面對美國高關稅，民眾一定是希望朝野能夠團結，盡速完成紓困法案，而不是任由大罷免繼續撕裂朝野和諧，讓立院繼續空轉，但從罷團近日的動作來看，並沒有要收手的意思，反而是想盡辦法衝連署，例如罷免羅智強團體選在九日公布達二階達標的消息，就是要替大罷免打雞血，告訴其他罷團說連大安區這麼藍的地方都能達標，其他地區也一定能達標。