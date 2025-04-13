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關稅添變數 罷藍2階連署不如預期

聯合報／ 記者蔡晉宇王駿杰黃羿馨鄭國樑／連線報導
民進黨昨天由行政院長卓榮泰（右五）領軍，在新竹市指澤宮舉行政策宣講。記者黃義書／攝影
民進黨昨天由行政院長卓榮泰（右五）領軍，在新竹市指澤宮舉行政策宣講。記者黃義書／攝影

美國對等關稅壓力才剛紓緩，民進黨昨天繼續在新竹市舉辦政策宣講會，行政院長卓榮泰帶頭衝政治。他表示，選對的人、走對的路，政府已經做到了，「很慶幸我們和全世界大多數國家一樣，是暫時百分之十的美國基礎關稅，沒有百分之一四五的中國關稅，因為我們不是中國隊，我們是台灣隊」。

他拜託大家，一起讓立法院成為全體國民的立法院，能支援政府，支持賴總統。

民進黨昨在新竹市指澤宮舉辦政策說明，現場湧入二千五百多人，現場也設置罷免連署點。這也是美國提出對等關稅後，民進黨首場政策說明會

民進黨秘書長林右昌則說，中國已經變成了世界和平的麻煩製造者，但國民黨跟民眾黨好像不是這樣子想的，他們提出的對策永遠都只有一個方向，就是要跟中共綁在一起。

綠營發動「大罷免」進入第二階段連署，但傳出連署進度未如預期有大進展，目前評估通過第二階段連署藍委人數已從原先廿人以上，下修至約十五人。

綠營人士表示，分析大罷免近期聲勢下滑有三大原因，包括高估民進黨正規軍「大進場」效果。其次是對等關稅來襲，民眾對經貿關注大於政治；最後是民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻爆走，已快要從「罷免先行者」，變成「罷免負資產」。

民進黨 罷免 關稅

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