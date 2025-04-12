罷免二階連署書差3千份民團衝刺 洪孟楷：台灣民主價值崩毀的前奏曲
全台大罷免潮，罷免立委洪孟楷團體今天在林口黃昏市場舉辦宣講活動，也在現場讓民眾簽署罷免連署書，罷團表示，距離最低門檻還差3千份。立委洪孟楷表示，對於罷團推動罷免過程中，屬於公民權利行為，都給予一定的尊重。
罷團志工表示，上周末統計連署書有3.1萬份，加上這周的數量，預估可破3.5萬份，最低門檻是3.8萬份，希望能衝到安全門檻5萬份。
議員李宇翔表示，洪孟楷身為林口立委，在國會各種行為讓鄉親非常不滿，據他了解，林口連署率已突破10%，也顯示民眾對洪孟楷的不滿。希望繼續努力，將最後關鍵3千份衝過，就能讓第二階段順利達標。
立委洪孟楷回應，對於罷團推動罷免過程中，屬於公民權利行為，都給予一定的尊重，但以過半民眾支持當選的立委，卻遭到執政黨發起大惡罷攻擊，尤其出現大量謠言、抹黑攻擊，更是造成社會對立；需要被監督的政府反而躲在大惡罷的黑布下規避責任。
洪孟楷表示，全台無差別的罷免在野立委，凸顯針對性強烈且正當性不足，大惡罷絕對是台灣民主價值崩毀的前奏曲，民進黨嘴巴說反共，其實自己最想成為一黨專制的共產黨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言