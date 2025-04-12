罷免二階連署書差3千份民團衝刺 洪孟楷：台灣民主價值崩毀的前奏曲

全台大罷免潮，罷免立委洪孟楷團體今天在林口黃昏市場舉辦宣講活動，也在現場讓民眾簽署罷免連署書，罷團表示，距離最低門檻還差3千份。立委洪孟楷表示，對於罷團推動罷免過程中，屬於公民權利行為，都給予一定的尊重。

罷團志工表示，上周末統計連署書有3.1萬份，加上這周的數量，預估可破3.5萬份，最低門檻是3.8萬份，希望能衝到安全門檻5萬份。

議員李宇翔表示，洪孟楷身為林口立委，在國會各種行為讓鄉親非常不滿，據他了解，林口連署率已突破10%，也顯示民眾對洪孟楷的不滿。希望繼續努力，將最後關鍵3千份衝過，就能讓第二階段順利達標。

立委洪孟楷回應，對於罷團推動罷免過程中，屬於公民權利行為，都給予一定的尊重，但以過半民眾支持當選的立委，卻遭到執政黨發起大惡罷攻擊，尤其出現大量謠言、抹黑攻擊，更是造成社會對立；需要被監督的政府反而躲在大惡罷的黑布下規避責任。