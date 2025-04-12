北市罷免藍、綠委民團各宣講 力拚二階連署達標

罷免團體「文山退葆」今天在北市文山區開講，聯電創辦人曹興誠呼籲愛台灣就要站出來，抗共保台。「地動刪瑤」罷免團體另在士林、北投區接力開講，希望衝破連署門檻。

罷免團體「文山退葆」公民團隊今天在文山區木柵忠順廟舉辦「大罷免，大集合」活動，包括曹興誠、金鐘歌王楊烈、牙醫史書華、政治評論員吳靜怡、民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員林延鳳及趙怡翔都到場宣講。

曹興誠致詞表示，感謝罷免志工不分日夜、不畏恐嚇而努力連署，目前看到二階罷免連署達標的包括國民黨立委王鴻薇等人；至於國民黨立委賴士葆的部分，現在也只差2000多份連署書，罷免活動是因為愛台灣，所以要勇敢站出來。

他說，這麼多人站出來連署，就是看到國家有危險，這些藍、白立委都沒在幫國家做事，中共軍機、軍艦不斷恐嚇，所以才要罷免他們，守住台灣的民主自由。

曹興誠表示，「大罷免要宣示主權，台灣是台灣人的台灣」，不容中國侵犯，也不容國民黨立委與中共串通，大家要抗共保台、宣示保護國家，如此美國等其他國家才會幫助台灣，大家一起加油。

罷免民進黨立委吳思瑤的團體「地動刪瑤」今天也展開多場連署宣講活動，陸續在士東市場、北投區罷瑤分部及天母停車場舉辦，包括國民黨台北市議員汪志冰及林杏兒、新黨台北市議員侯漢廷現身助講，希望在5月20日前收到3萬5000份連署書。

由民間人士自組的「惡罷退散志工團」透過新聞稿指出，線上節目「惡霸退散．高峰會」今天登場，由時事評論員「歷史哥」李易修與志工團團長蔡壁如共同主持，不只要反對民進黨對國民黨立委的「惡罷」，更要反對立法院裡面的「綠色惡霸」。

另外，「地動刪瑤」與「惡罷退散志工團」聯手將於19日舉辦北市首場「惡『霸』退散平安大會」實體宣講活動，侯漢廷、國民黨台北市議員張斯綱將同台力挺「下架吳思瑤」，希望衝破連署門檻，並於第三階段拉下吳思瑤。