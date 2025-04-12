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朱立倫與張善政站台力挺 牛煦庭：大罷免是險惡陰謀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
牛煦庭強調大罷免是民進黨的陰謀，並用大型電子螢幕圖表比較歷年立法院通過的中央總預算，今年總預算依然是歷年最高。記者鄭國樑／攝影
牛煦庭強調大罷免是民進黨的陰謀，並用大型電子螢幕圖表比較歷年立法院通過的中央總預算，今年總預算依然是歷年最高。記者鄭國樑／攝影

國民黨桃園市立委牛煦庭今天下午在蘆竹選區舉辦「反詐騙顧民生、反仇恨護善良」演講會，反制綠營大罷免，朱立倫和桃園市長張善政、立委陳菁徽、謝龍介、吳宗憲、許宇甄都和藍營在地議員張桂棉、錢龍到場立挺。

張善政表示，牛煦庭在立法院幫忙爭取許多經費回桃園建設，包括爭取1億元協助市府蓋龜山國民運動中心，還有修正不合時宜的法規，大家都知道蘆竹區2022年3月發生美福倉儲大火，燒了21天，也燒出消防法規的漏洞，牛煦庭爭取修法後，市政府強化執行面，如今工廠火災減少約5成，而美福大火當時的立委一直都沒出現為維護地方權益，一比較就知道牛煦庭比以前的立委好很多。

張善政強調，他打包票保證找不到比桃園現任6席立委更好的人選，大家不要理大罷免，如果真進入第三階段，就踴躍出來投不同意罷免票，讓「小牛」牛煦庭這樣的優質立委一直做到退休。

朱立倫也稱讚牛煦庭是優質立委，牛煦庭國中畢業的縣長獎是他當縣長頒獎，當選立委後牛煦庭認真為桃園做事，包括推動和通過立法院版本的財劃法，使桃園一年可增加259億元的分配款，4年超過1000億元，桃園能大發展大進步。

朱立倫說，牛煦庭不只為地方努力，也在立法院支持還假於民，把應該放的假像勞動節、教師節等過去的國假還假於民，現在也關心美國對等關稅問題對台灣人民的影響。

牛煦庭指出，大罷免是險惡的陰謀，為什麼要搞罷免？因為民進黨希望在野立委疲於奔命，不希望我們在國會好好監督，大罷免也是民進黨為了轉移自己施政不利的焦點。他就是要把民進黨偷偷摸摸撈錢搞錢髒事挖出來，立法院在野立委是多數，透過國會調查權要制衡行政院的時候，民進黨用各種手段沒收，用大罷免轉移自己施政不利焦點，最害怕就是人民知道真相。

針對罷團跟民進黨說國民黨亂刪預算，牛煦庭在講台藉大螢幕圖表，比較歷年立法院審預算的結果，抨擊綠營用謠言欺瞞人民，2025年監督力量回來了，總預算的確有減少，但通過的還是比歷年多，民進黨不會治國不要找藉口，換人做。

張善政強調桃園市現任6位立法委員，是最會做事的立委。記者鄭國樑／攝影
張善政強調桃園市現任6位立法委員，是最會做事的立委。記者鄭國樑／攝影
朱立倫肯定牛煦庭在立法院的表現。記者鄭國樑／攝影
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罷免

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