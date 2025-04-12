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人民是頭家新竹宣講 卓榮泰：強力反傾銷、反洗產地

攝影中心／ 記者黃義書 /新竹即時報導
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。呼籲民眾簽署二階段罷免連署，才有三階的罷免投票。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。呼籲民眾簽署二階段罷免連署，才有三階的罷免投票。記者黃義書／攝影

民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。由行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌、立委沈伯洋、勞動部長洪申翰、立委吳思瑤等人先後宣講。呼籲民眾簽署二階段罷免連署，才有三階的罷免投票；選對的人，走對的路，避免關稅145%。

台下民眾揮舞著「國家要安全」、「台灣要向前」旗幟，與手持「人民作主罷免成功」、「大罷免大成宮」、「全面罷免通匪立委」看板熱情參與。

卓榮泰向人民的報告指出，台灣出口貿易早就轉向，面向海洋走向全世界。對美出口成長翻倍、南向國家 成長6成、歐洲成長5成，對中國出口占比已降至20年來的最低點，接著會再持續降低對大陸的出口貿易。

卓榮泰宣講表示，人民是頭家，今天來向人民報告。指在美國總統川普2.0，提出「美國優先」貿易、投資政策，提出對全球各國課徵「對等關稅」，排除「非關稅貿易障礙」，世界經貿秩序重組，政府在此時將會來全力護台灣的產業與人民。卓榮泰並指，行政院提出了880億 9大面向、20項措施保護我國產業。面對此次美國的關稅議題，昨天開始以視訊方式與美國進行了首次的談判。

卓榮泰表示，面對國際市場台灣提出三道防線，加強出口管制，防止低價傾銷，打擊違規轉運。將強力反傾銷，反洗產地，保護台灣。

民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。台下民眾揮舞著「國家要安全」、「台灣要向前」旗幟，與手持「人民作主罷免成功」、「大罷免大成宮」、「全面罷免通匪立委」看板熱情參與。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。台下民眾揮舞著「國家要安全」、「台灣要向前」旗幟，與手持「人民作主罷免成功」、「大罷免大成宮」、「全面罷免通匪立委」看板熱情參與。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。由行政院長卓榮泰民進黨秘書長林右昌、立委沈伯洋、勞動部長洪申翰、立委吳思瑤等人先後宣講。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。由行政院長卓榮泰民進黨秘書長林右昌、立委沈伯洋、勞動部長洪申翰、立委吳思瑤等人先後宣講。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。由行政院長卓榮泰向人民的報告。記者黃義書／攝影
民進黨中央在下午在新竹市指澤宮舉行「人民是頭家」新竹場政策宣講。由行政院長卓榮泰向人民的報告。記者黃義書／攝影

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