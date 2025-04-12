林右昌批中共恩將仇報 轟藍白只想與中共綁一起

民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹壓軸登場。民進黨中央秘書長林右昌指出，中國現在已經變成世界和平的麻煩製造者，但國民黨跟民眾黨好像不是這樣想，藍、白提出來的對策永遠都只有一個方向，就是要跟中共綁在一起。

林右昌感嘆，曾幾何時，台灣在中國開放改革時，帶去了最需要的資金、人才還有技術，讓中國成為世界工廠，也帶動中國經濟發展，並非像中共大外宣所說「是中國給台灣人飯吃」，相反的是，台灣幫忙中國有飯吃，這才是事實，但中共卻是恩將仇報，在軍事上不斷的文攻武嚇，每天軍機繞來繞去、動不動軍演，在經濟上更是養套殺，很多台商受到很大的傷害。

林右昌指出，前幾天他看到台中市長盧秀燕說：「脫中入北搞得她暈頭轉向」，但是台灣的企業布局，從西進到南向，進一步投資先進發達國家，其實已經進行十幾年，且北方指的並不只是美國而已，而是北半球的先進發達國家，可見盧秀燕市長對全球經濟還有投資方向完全沒有方向感。

林右昌說，中國的經濟起飛，不僅沒有帶來內部政治跟社會的改革，反而讓中國集權的意識形態，包括軍事武力威脅更加激進，對中國老百姓還有社會的控制也更加嚴重，對全世界民主國家的威脅也變本加厲。

林右昌指出，中國的野心不只是台灣，中國現在已經變成了世界和平的麻煩製造者，但國民黨跟民眾黨好像不是這樣子想的，他們提出來的對策永遠都只有一個方向，就是要跟中共綁在一起。