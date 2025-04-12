柯建銘身體不適缺席說明會 吳思瑤：他是藍白最恨的對手

民進黨「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹壓軸登場。原本預計出席的立法院民進黨黨團總召柯建銘，因身體不適，改由立委吳思瑤致詞。吳思瑤說，柯建銘是藍白最恨的對手，他身上承擔著敵人最強烈的炮火攻擊，但他一路堅持、絕不妥協，因為民主是不能妥協的底線。

吳思瑤痛批，國民黨、民眾黨立委大砍預算，國民黨主席朱立倫還說，因應美國關稅，至少要編2千億特別預算，藍白立委光這一年，就敗光了國庫1兆2千億，把國家當凱子、把國庫當做政治的提款機，現在還要普發現金。

吳思瑤表示，柯建銘總召絕不放棄追求台灣的自由、民主、人權，如果妥協了、放棄了這一次的大罷免，藍白立委就會變本加厲。因此她也呼籲護民主要有所行動，行動就是「把大罷免簽下去」。

勞動部長洪申翰上台表示，大家這兩個禮拜最關心的，就是美國關稅會不會實施、會不會對台灣產業、勞工造成影響，作為勞動部長，他在4月初之前就在行政院帶領下，開始針對美國關稅的各種準備、各種因應，就是希望不管未來全世界的經貿情勢有什麼改變，都要力挺台灣的產業和勞工。