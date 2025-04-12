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罷團宣布二階連署達標 王鴻薇：正面態度迎戰

中央社／ 台北12日電
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

罷免中國國民黨籍立法委員王鴻薇團體「山除薇害」今天表示，二階連署收件破3.5萬份達標（法定門檻近2.8萬份）；王鴻薇說，以最正面態度迎戰，呼籲支持者出門投不同意罷免票。

「山除薇害」透過社群網站Threads表示，收件破3.5萬份，距目標4.5萬份差臨門一腳，呼籲還沒連署的民眾趕快參與。

王鴻薇透過社群網站臉書（Facebook）說，自立委補選後歷經多次選舉，真金不怕火煉，絕不怕接受任何考驗，也沒人應害怕，民主進步黨的惡罷不只挑戰立委，更是在挑戰、質疑台北市中山區與北松山區選民決定。

她說，過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各弊端，作為指標性人物，自始至終就預設二階通過，懇請選民出門投不同意罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋主宰人民生活，不要讓監督制衡力量消音，不要讓社會繼續陷入嚴重仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

罷免

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