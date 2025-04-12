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影／朱立倫批民進黨政府搞大霸免 忽視國家經濟安全

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨主席朱立倫（右三）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右二）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右二）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影

國民黨主席朱立倫今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭進行反惡霸說明會。

朱立倫首先肯定牛煦庭促進通過財劃法，讓桃園一年增加259億元的預算，四年增加超過一千億，桃園才能大發展、大進步，牛煦庭是真正幫地方努力，牛擔任內政委員會召委也努力促成還假於民，還給勞工應該有的休假。

朱立倫表示，這次美國的關稅戰非常嚴重，台灣的代工都是毛三到四，毛利只有3%到4%，現在10%的關稅還繼續，只是32%暫停，此時對台灣經濟和產業的衝擊真的是國難當頭，接下來還有匯率戰和美國國債問題，民進黨此時還在搞大霸免，根本就不顧民生。

國民黨主席朱立倫（右三）、桃園市長張善政（右四）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右二）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）、桃園市長張善政（右四）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右二）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右四）、桃園市長張善政（中）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右三）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右四）、桃園市長張善政（中）今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭（右三）進行反惡霸說明會。記者邱德祥／攝影

罷免

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