影／朱立倫批民進黨政府搞大霸免 忽視國家經濟安全

國民黨主席朱立倫今天出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會，幫桃園在地立委牛煦庭進行反惡霸說明會。

朱立倫首先肯定牛煦庭促進通過財劃法，讓桃園一年增加259億元的預算，四年增加超過一千億，桃園才能大發展、大進步，牛煦庭是真正幫地方努力，牛擔任內政委員會召委也努力促成還假於民，還給勞工應該有的休假。