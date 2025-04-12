美提高關稅後民進黨首場說明會 綠火力全開批藍白親中

民進黨中央日前展開首波8場「人民是頭家」政策宣講，今天在新竹、台北壓軸登場後落幕。今天下午3點在新竹市指澤宮舉行的政策說明會，已湧入超過2500人到場，現場也設置連署站，號召市民罷免連署。

今天下午行政院長卓榮泰、立法院民進黨黨團總召柯建銘、立委吳思瑤、立委沈伯洋、勞動部長洪申翰、民進黨中央秘書長林右昌等人，至新竹市指澤宮舉行的政策說明會，本場也是美國關稅提高後，首場民進黨政策說明會。

本場活動由立委吳思瑤和新竹市議員陳建名擔任主持人，吳思瑤為活動暖場時，播放總統賴清德針對政府因應美國關稅政策發表談話。賴清德指出，去年台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，其中銷往美國的產品，具備競爭力的資通訊產品以及電子零組件，就占了65.4%，表示台灣經濟仍具有相當韌性。

曾代表民進黨參選新竹市立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔，接著上台痛批，立委鄭正鈐凍結科學園區預算、刪除她學生的租屋補助，甚至在重要的關稅戰裡，要台灣站在中共這邊。

林志潔強調，她並非選輸翻桌，而是觀察許久，為了台灣不要變成中共極權的一部分以及台灣永續、民主永存，呼籲大家一起簽下罷免連署，一起罷免立委鄭正鈐、新竹市長高虹安。

立委沈伯洋接棒上台說明，為何要罷免藍白立委，因遇到關稅問題，這群在立法院的人竟說：「只要跟中國站在一起就不會有問題」，藍白立委最後的目的就是要帶著過半的立委，由傅崐萁領軍到中國簽和平協定。