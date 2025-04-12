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罷免團體頭份明辦首場連署 籲鄉親加入罷免行列

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，罷免團體昨天先以行動連署專車在苗栗市區宣導，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。圖／罷免團隊志工酸酸貓提供
公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，罷免團體昨天先以行動連署專車在苗栗市區宣導，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。圖／罷免團隊志工酸酸貓提供

公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，也是苗栗山線第一場連署，昨天罷免團隊並先以行動連署專車在苗栗市區宣導，同時結合志工快閃，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。

罷免團體表示，明天4月13日周日上午9點將在建國花市預定地舉辦「台灣有難反抗就是愛」音樂會活動，除沈伯洋與知名網紅四叉貓到場聲援外，並邀請傳奇客家音樂詩人陳永淘、知名饒舌歌手楊舒雅及長期關心台灣本土文化的農村武裝青年演出，花蓮罷免團隊領銜人將壓軸現身，現場將會是一場結合連署、護台、音樂與民主的溫暖活動，邀大家一同到場連署為苗栗加油。

昨天負責行動車運作的志工代表「陸戰隊長K」表示，他們不只看見數字的回應，更感受到民眾面對地方未來的關心與盼望，原先團隊預期僅以宣傳為主，但在夥伴相互打氣與配合下，現場參與者踴躍，許多人主動來簽署，讓團隊感到振奮。

團隊指出，將持續以多元形式深入各地，號召更多鄉親一同加入罷免行列，以實際行動為家鄉民主發聲。

公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，罷免團隊昨天先以行動連署專車在苗栗市區宣導，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。圖／罷免團隊志工酸酸貓提供
公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，罷免團隊昨天先以行動連署專車在苗栗市區宣導，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。圖／罷免團隊志工酸酸貓提供

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