罷免團體頭份明辦首場連署 籲鄉親加入罷免行列

公民團體推動罷免，明天上午9點將在苗栗縣頭份建國花市預定地舉行「台灣有難反抗就是愛」音樂會，也是苗栗山線第一場連署，昨天罷免團隊並先以行動連署專車在苗栗市區宣導，同時結合志工快閃，呼籲民眾以實際行動支持罷免不適任立委。

罷免團體表示，明天4月13日周日上午9點將在建國花市預定地舉辦「台灣有難反抗就是愛」音樂會活動，除沈伯洋與知名網紅四叉貓到場聲援外，並邀請傳奇客家音樂詩人陳永淘、知名饒舌歌手楊舒雅及長期關心台灣本土文化的農村武裝青年演出，花蓮罷免團隊領銜人將壓軸現身，現場將會是一場結合連署、護台、音樂與民主的溫暖活動，邀大家一同到場連署為苗栗加油。

昨天負責行動車運作的志工代表「陸戰隊長K」表示，他們不只看見數字的回應，更感受到民眾面對地方未來的關心與盼望，原先團隊預期僅以宣傳為主，但在夥伴相互打氣與配合下，現場參與者踴躍，許多人主動來簽署，讓團隊感到振奮。