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再2千份過門檻 沈伯洋花蓮掃街拚罷免傅崐萁
「微光花蓮」發起罷免立委傅崐萁，昨天公布連署達1萬7000份，距離二階過門檻只差2000份。民進黨立委沈伯洋今天與多位黨工、罷團人員到市區重慶市場掃街拚連署，不少民眾主動填寫，也有退役砲兵當面直言黑熊學院有關空襲時的避難教學不適當，要沈「不要再教了 」。
沈伯洋今天與民進黨組織部主任張志豪等人到花蓮市重慶市場掃街，大喊「罷傅行動、差你一份」、「大罷免大成功」。沈伯洋說，罷免傅崐萁二階門檻 需要1萬9000份，保險一點是2萬5000份， 昨天公布1萬 7000份後，離門檻只差2000，安全一點差6000，盼這周末直接衝到2000，跨過門檻。
「花蓮起風了」，沈伯洋呼籲花蓮人勇敢站出來，他說，花蓮面臨產業轉型，有更多機會和發展，不要再讓傅崐萁和徐榛蔚擋住花蓮20年，擋住花蓮的民生經濟發展，更不要讓他們把這邊奉送給中國、不要讓他們的勢力繼續把持、殘害花蓮。
掃街過程有民眾對沈伯洋比讚、要求合照，或是上前簽署連署書。不過也有一段插曲，一位摩托車騎士當面向沈伯洋表達意見，表示看過黑熊學院的宣導影片，教民眾面對空襲時，摀住耳朵就地避難，他認為「敵人來攻擊到敵人走，那個姿勢要跪多久？防護在哪裡？」這樣教是不對的，「不要再教了，會害死人」。
他說，自己是退役砲兵，炸彈下來有不同彈種，落點在哪裡、彈炸範圍有多大，沒有人知道，「你怎麼知道炸彈會不會落在身邊?」他認為首要應該是教導民眾空襲來時，如何遠離目標區。
沈伯洋耐心解說，表示自己曾到過烏克蘭，遇到那年最大的空襲，課程會先教怎麼判斷空襲的熱區、冷區與暖區，教完才會有找掩蔽的問題，這些都有影片、書籍等，有完整的教學。
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