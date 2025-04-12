大關稅添大罷免二階段連署變數 綠強攻傅崐萁穩士氣

綠營發動「大罷免」進入第二階段連署，但傳出連署進度未如預期有大進展，目前評估通過第二階段連署的藍委人數已從原先20人以上，下修至約15人。綠營人士表示，分析大罷免近期聲勢下滑有三大原因，而民進黨、民團也推出應對方式，強攻花蓮傅崐萁穩士氣，且戰略目標已從火力掩護，調整為「在傅崐萁最脆弱時，直接罷免成功」。

綠營人士表示，近日接連有個別選區的罷免團體宣布，第二階段連署數量達標，看似捷報，但若放大到全國來看，其實二階段連署進展狀況僅能說是中規中矩，甚至有些不如預期。

罷團人士分析有三大原因，首先是高估了民進黨正規軍「大進場」效果。民進黨在六都舉辦政策宣講會，期盼催出連署份數，結果當天收到的罷免書數量，和平常日擺攤並無顯著增加，因為現場多是被動員參加者，早就都簽過連署書了；換言之，都是同一批人。

罷團人士指出，第二項罷免利空因素是對等關稅來襲，民眾對經貿關注大於政治，雖然目前進入90天暫緩期，已大幅緩解情勢，但整體經濟局勢仍不安定，相當程度衝擊了罷免進度。

罷團人士表示，第三、是民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻爆走，已快要從「罷免先行者」，變成「罷免負資產」。柯建銘與罷團立場一致，罷團絕無苛責之意，但懇請柯建銘對於相關論述應該更謹慎拿捏，避免被藍白放大檢視、做文章。

民進黨人士表示，面對三大困境，綠營採取的應對方式為強攻傅崐萁，黨中央已派出組織部主任張志豪領軍，進駐花蓮一個月，協調整合在地反傅資源。

該人士說，原本民進黨設想，罷免傅崐萁難度仍高，空戰鎖定傅崐萁真正目的，是為了火力掩護其他精準罷免選區，但現在情勢已有所轉變，評估在花蓮縣議長張峻加持下，罷免成功機會大增，將加大力道持續進攻傅崐萁，重新凝聚大罷免的「反傅」主軸。