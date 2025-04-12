沈伯洋：罷免傅崐萁二階連署已達門檻九成 微光成曙光

民進黨立法委員沈伯洋支援罷團，今天到花蓮重慶市場掃街，他表示，罷免傅崐萁要過門檻了。門檻1萬9千份，安全門檻2萬5千份，現在已經在門檻的九成，安全份數的七成，微光已經變成曙光了。

沈伯洋上午前往責任區花蓮，與「微光花蓮．拔傅行動」志工及民進黨組織部張志豪、青年部主任黃聖文及客家部代理主任黃駿翔聯手，在北花蓮最熱鬧的花蓮市重慶市場，進行徒步掃街衝連署書。

沈伯洋表示，花蓮是全台大罷免掃除不適任立委區域的重中之重，立法院藍白在國民黨團總召傅崐萁主導下毀憲亂政，花蓮泛藍、泛綠、無黨籍中間選民空前大團結，罷免傅崐萁二階連署已經達到1萬7000份，這已是花蓮人共識。

沈伯洋指出，花蓮有得天獨厚的環境資源，更是國安上的重要區域，花蓮人不應該被傅崐萁的所作所為綁架，花蓮給傅崐萁夫妻家族超過20年的政治養分，但傅崐萁用什麼回報花蓮；是時候所有花蓮公民團結起來，用連署書將權力從傅崐萁手上收回。

沈伯洋表示，民進黨中央黨部從清明連假開始，派出組織部、客家部、青年部三位主任率領黨工，兵分多路協助花蓮微光罷團，重兵進駐花蓮，將花蓮罷免視為最優先任務，目前收件數量成效相當不錯。

不過，沈伯洋也說，壞消息是，這幾天微光團隊在整理資料的時候發現，有錯誤格式的空白連署書在清明時不明流通，加上花蓮常常很多人是留下連署書之後頭也不回的趕快跑走￼，又或者停車直接遞出來之後趕緊離開，無法在場更正。每一份連署書都很重要，花蓮的微光重簽大隊已經啟動，能夠重簽的，重簽大隊會幫忙確認，並在重簽時當場銷毀錯誤的連署書。