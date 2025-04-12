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罷團稱王鴻薇二階達標 蔣萬安：北市藍營立委站在一起

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席活動針對罷免團體二階段連署受訪。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今天出席活動針對罷免團體二階段連署受訪。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安昨在北市議會備詢時，與民進黨北市議員簡舒培唇槍舌戰，今天蔣萬安出席活動時被問及是否動怒，他僅以謝謝回答。不過，針對國民黨立委王鴻薇罷免案，他說，自己會和北市國民黨立委站在一起，強調此刻應該要團結，而非內耗。

蔣萬安今天出席「狗狗友善列車」活動，媒體針對昨天與民進黨北市議員簡舒培質詢時是否動怒？外交部淪陷有共諜？蔣萬安只以謝謝作為回答。

媒體又詢問罷免國民黨立委王鴻薇團體稱二階段達標，蔣萬安停下腳步回應，各位立委都非常的用心，他想大家也看到立委們在立法院強力監督施政，而且為民眾看緊荷包。他說過一定會和台北市國民黨的委員站在一起。

蔣萬安也說，這個時候台灣民眾期待的是不要繼續內耗，製造仇恨跟對立，應該要團結一致。面對美國高關稅帶給中小企業以及許多勞工朋友的壓力，已經非常的讓人焦慮不安。

王鴻薇 罷免 蔣萬安

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