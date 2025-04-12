罷免一階通過 陳乃瑜批：這是政治霸凌

新北市議員陳乃瑜罷免案一階通過，罷免領銜人曾濬於今日在臉書宣布，第一階段罷免聯署順利通過，取得預定門檻，正式進入第二階段。陳乃瑜則說這場罷免案，有資深30年政二代立委以毫無正當性的方式發動罷免，行徑無助於民主發展，只是另一種形式的政治霸凌。

曾濬指出，這場罷免行動從未仰賴資源型動員，沒有胖卡、沒有派報，甚至沒有總部，只是希望讓地方更好的那顆心。接下來將加快推動第二階段，設立各大收件點，並親自至晚間快閃地點收件。他也呼籲有志之士加入志工行列，共同完成這場由下而上的改革行動。

他呼籲志工報名表單已同步上線，如果不願意看到新店區每年被刪減1200萬元的建設經費，現在就是行動的時刻。

新北市議員陳乃瑜今表示，自己面對罷免聯署案，已確認首次送件即出現86份「死亡連署」，涉嫌明顯偽造文書，對此她鄭重呼籲罷免領銜人正視法律責任，切勿以非法手段操弄民意。

陳乃瑜指出，作為一位地方媽媽、民意代表，她秉持為民服務的初心，始終關注婦幼權益及社會基層需求。然而，面對這場罷免案，有資深30年政二代立委以毫無正當性的方式發動罷免，不但牽拖無關議員，甚至將罷免變成政治鬥爭的工具，這樣的行徑無助於民主發展，只是另一種形式的政治霸凌。

她強調，自己長期關注的政策，如產假、陪產假、育兒支持等議題，在中央卻屢屢遭特定立委凍結或刪除預算，包括年輕族群的租屋補助計畫被凍結41.47億元、長輩申請輔具的計畫也受影響，這些都直接衝擊市民生活品質。她呼籲選民應看清誰才是真正站在人民立場、誰又只是為政治利益操弄民意。

陳乃瑜表示，人民的眼睛是雪亮的。她也懇請所有市民朋友共同反制以「惡霸方式」進行的政治操作，淘汰那些只會欺壓小市民的政客，讓政治回歸理性與良善。