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罷團稱二階連署達標 王鴻薇：不怕考驗 盼支持者投反對票

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布，二階段連署達法定門檻。王鴻薇回應，她過去一直站在第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，但她絕不怕接受任何考驗。圖／聯合報系資料照片
罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布，二階段連署達法定門檻。王鴻薇回應，她過去一直站在第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，但她絕不怕接受任何考驗。圖／聯合報系資料照片

罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布，二階段連署達法定門檻。王鴻薇回應，她過去一直站在第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，但她絕不怕接受任何考驗，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負選民的支持，希望支持者出門投下反對罷免票。

王鴻薇表示，自立委補選以來，歷經多次選舉，一直以來都受到中山北松山民眾的肯定，立委在任兩年，就獲得國會媒體評鑑第三名、口袋國會評鑑優秀立委，都獲得肯定，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗，也沒有人應該害怕，因為民進黨的惡罷，不只是在挑戰選區立委，更是在挑戰質疑中山北松山選民的決定。

王鴻薇說，她過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，自惡罷開始至今，這些青鳥、側翼、罷免團體結合民進黨黨公職，全面啟動推行惡罷，執政黨立委癱瘓國會，裡應外合，傷害台灣社會，影響國家甚鉅。

王鴻薇提到，相較於過去這段時間，這些罷免團不只是針對她，用造假圖片、捏造假訊息，以及犯罪的手法，至少她個人就報警四次，也都有鎖定犯罪人員。

她說，惡罷不斷的煽動民眾，進行仇恨動員，令人不齒，但她會以最正面的態度迎戰，以九成的政見達成率，已推動的各項民生法案來面對，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負選民的支持。

王鴻薇呼籲，支持者出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋，主宰人民的生活，不要讓監督制衡的力量被消音，不要讓社會繼續陷入嚴重的仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

王鴻薇 罷免

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