藍：罷團曝羅智強連署達標 為關稅削弱的罷免氣勢打雞血

美國總統川普掀起全球關稅戰後，宣布暫緩90天，期間台灣由32%目標暫時課徵10%的關稅。國民黨人士表示，32%關稅對台影響甚鉅，連假後股市暴跌，此時民進黨再繼續搞大罷免只會越難看，且正當性不斷銳減，所以罷團才會提前公布國民黨立委羅智強二階達法定門檻，打雞血提振整體士氣。

大關稅時代來臨，大罷免無消停跡象。罷免羅智強團體9日公布二階段連署達法定門檻、罷免國民黨立委李彥秀團體11日宣布達二階門檻、罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布達二段法定門檻。

國民黨人士表示，美國對台祭出32%的對等關稅，對各行各業影響很大，連假後股市暴跌，在這個氣氛下繼續搞大罷免很不好看，不僅民眾不能接受，正當性也不斷銳減，此時民眾一定是希望朝野能夠團解，行政立法兩院共同合作，盡速完成紓困法案，而不是任由大罷免繼續撕裂朝野和諧，立法院繼續空轉。

國民黨人士認為，但從罷團近日的動作來看，並沒有要收手的意思，反而是想盡辦法衝連署，例如罷免羅智強團體選在9日公布達二階法定門檻的消息，就是要替大罷免打雞血，告訴其他罷團說連大安區這麼藍的地方都能達標，其他地區也一定能達標。

國民黨立委表示，儘管目前暫時課徵10%關稅，看似和緩不少，股市也有上來，但整體大環境的不確定因素太多，川普說變就變，沒有人能精準掌握，所以在這樣的情況下，民進黨如果繼續操作大罷免，人民一定會越來越反感。

藍委說，從總統府副秘書長張惇涵日前接受網路節目專訪時大動作誣指在野刪中小企業相關預算，就可以知道賴清德總統的意志，所以張惇涵才敢出來加油添柴。至於行政院長卓榮泰，這幾日觀察下來顯然有點戰戰兢兢，但今明兩天，卓榮泰還是會參加「人民是頭家」宣講活動，看卓宣講內容，是否繼續發瘋、造謠，如果是的話，那就代表民進黨全體黨公職還是會繼續貫徹賴清德大罷免的意志。

藍委提醒，就算只有10%的關稅，對台灣很多企業的影響還是很大，衝擊會慢慢浮現出來，當企業訂單減少、越來越多勞工開始放無薪假的時候，民進黨仍全力操弄大罷免的話，就算二階成案好了，三階投票的時候，請問民進黨還有什麼正當理由號召民眾呢？所以還是呼籲民進黨收手，團結朝野，共赴國難。