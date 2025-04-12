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罷免案通過第一階段連署 黃捷、許智傑：平常心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委黃捷表示，同一批人馬時隔4年又再度發動罷免她，會平常心以對；民進黨立委許智傑說，罷免是人民權利，民進黨不會像國民黨被提出罷免就想修法。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃捷表示，同一批人馬時隔4年又再度發動罷免她，會平常心以對；民進黨立委許智傑說，罷免是人民權利，民進黨不會像國民黨被提出罷免就想修法。圖／聯合報系資料照片

中選會宣布，民進黨立委黃捷許智傑通過第一階段罷免連署。黃捷今天表示，同一批人馬時隔4年又再度發動罷免她，會平常心以對；許智傑說，罷免是人民權利，民進黨不會像國民黨被提出罷免就想修法。

黃捷表示，同一批人馬上次發動罷免理由，是因為她聲援香港反送中、違反香港國安法，企圖用跨國法律制裁她，還有因為她捍衛性別平權價值。這次罷免理由是她過去一整年，努力站在前線守護台灣民主價值，反對憲訴法、選罷法、財劃法、國會擴權，提出許多國安法案反對紅色滲透，成為他們眼中釘，沒想到在人權領域深耕，也成了被罷免理由之一。

黃捷說，她在過去兩個會期都獲得公督盟優秀立委肯定，出席率、質詢率都100%、選民服務超過9千件，相信努力都被選民看在眼裡，到底罷免會不會過，就交給選民做判斷。

許智傑表示，罷免是人民的權利，民進黨不會像國民黨被提出罷免就想修法。黃捷是優秀立委，因為高聲量、高知名度，容易成為被打擊對象，民進黨會團結一心，並持續推出政績，讓選民信服。

罷免 許智傑 黃捷

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